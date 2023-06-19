https://ria.ru/20230619/vybory-1879106681.html

Лукашенко анонсировал скорое издание указа о выборах 2024 года

Лукашенко анонсировал скорое издание указа о выборах 2024 года - РИА Новости, 19.06.2023

Лукашенко анонсировал скорое издание указа о выборах 2024 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал скорое издание указа о выборах, планируемых в республике в 2024 году. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:15

2023-06-19T12:15

2023-06-19T12:15

в мире

белоруссия

александр лукашенко

игорь карпенко

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МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал скорое издание указа о выборах, планируемых в республике в 2024 году. Глава белорусского государства на встрече с председателем центризбиркома Игорем Карпенко обсудил подготовку к электоральной кампании 2024 года. "Мы уже накануне выборов. Новизны очень много. Особенно в плане Всебелорусского народного собрания. Речь идет о выборах в парламент и о соответствующем указе президента. Я ознакомился с материалами, которые вы представили. Нет отторжения ни по одному из вопросов. Тем более об издании указа", - цитирует президента пресс-служба."Я поручу сегодня администрации президента, чтобы вы вместе сели, проработали, выработали вместе (и правительство подключили) оптимальные сроки принятия этого указа. Думаю, ваше предложение в этом плане разумное. Не вы ж одни его придумали. А выстрадали, наверное, прежде чем вносить предложение. Поэтому вопрос издания указа о выборах - это вопрос, считайте, решенный", - добавил Лукашенко. Ранее председатель ЦИК Белоруссии анонсировал на конец лета начало активной фазы подготовки к единому дню голосования. Единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии пройдет 25 февраля 2024 года, а в течение 60 дней после этого - Всебелорусское народное собрание. Не позднее 20 июля 2025 года в стране должны пройти выборы президента.

https://ria.ru/20230613/ssha-1877767035.html

https://ria.ru/20230524/vtorzhenie-1873958826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, игорь карпенко