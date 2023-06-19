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Спикер Рады заявил, что выборы при военном положении разорвут Украину - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/vybory-1879076108.html
Спикер Рады заявил, что выборы при военном положении разорвут Украину
Спикер Рады заявил, что выборы при военном положении разорвут Украину - РИА Новости, 19.06.2023
Спикер Рады заявил, что выборы при военном положении разорвут Украину
Проведение выборов на Украине в период военного положения может привести к "разрыву" государства, считает глава Верховной рады Руслан Стефанчук. Его слова... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:48
2023-06-19T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
руслан стефанчук
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Проведение выборов на Украине в период военного положения может привести к "разрыву" государства, считает глава Верховной рады Руслан Стефанчук. Его слова приводит издание "Украинская правда".Парламентские выборы должны пройти на Украине осенью. Однако в стране с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, во время которого по законодательству нельзя проводить выборы. Его действие постоянно продлевается. Последний раз Верховная рада продлила его до 18 августа. "Мы не знаем, как организовать голосование для почти 7 миллионов, которые находятся за пределами Украины... Мы не знаем, как обеспечить надлежащее представительство, явку других граждан во время действия военного положения... Если бы выборы во время войны были возможны, это могло бы привести к разрыву государства", - заявил Стефанчук. По словам спикера Рады, провести выборы логично после отмены военного положения в стране.
https://ria.ru/20230311/prigozhin-1857238533.html
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в мире, украина, руслан стефанчук, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Спикер Рады заявил, что выборы при военном положении разорвут Украину

Спикер Рады Стефанчук: выборы в период военного положения могут привести к разрыву Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Руслан Стефанчук. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Проведение выборов на Украине в период военного положения может привести к "разрыву" государства, считает глава Верховной рады Руслан Стефанчук. Его слова приводит издание "Украинская правда".
Парламентские выборы должны пройти на Украине осенью. Однако в стране с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, во время которого по законодательству нельзя проводить выборы. Его действие постоянно продлевается. Последний раз Верховная рада продлила его до 18 августа.
"Мы не знаем, как организовать голосование для почти 7 миллионов, которые находятся за пределами Украины... Мы не знаем, как обеспечить надлежащее представительство, явку других граждан во время действия военного положения... Если бы выборы во время войны были возможны, это могло бы привести к разрыву государства", - заявил Стефанчук. По словам спикера Рады, провести выборы логично после отмены военного положения в стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРуслан СтефанчукВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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