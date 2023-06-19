https://ria.ru/20230619/vsu-1879249557.html

Крах фантазий: британцы похоронили контрнаступление Киева

Крах фантазий: британцы похоронили контрнаступление Киева - РИА Новости, 19.06.2023

Крах фантазий: британцы похоронили контрнаступление Киева

Читатели британской газеты The Telegraph с удивлением отреагировали на заявления журналистов о том, что у Украины мало шансов на победу над Россией. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T22:12

2023-06-19T22:12

2023-06-19T22:12

в мире

киев

украина

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph с удивлением отреагировали на заявления журналистов о том, что у Украины мало шансов на победу над Россией.Многие комментаторы отметили, что западные мейнстримные СМИ начинают постепенно готовить свою аудиторию к провалу контрнаступления ВСУ, несмотря на все предыдущие слова о том, что киевский режим с легкостью одержит победу."Когда фантазия разбилась о реальность! Еще неделю назад или около того нам говорили, что "британские танки снесут путинские силы". А тут вот что..." — написал Bryn Williams."Подождите-ка минутку — они начинают менять тон! Где же тот энтузиазм, которым они нас пытались заразить в последние месяцы? Похоже, реальность их настигает", — заметил Philip Mason."Для украинцев настало время отдать России все русскоязычные территории, которые она и контролирует?" — предположил John Hatfield."Штаты опять поставили свой престиж и деньги на карту из-за незначительной страны. Украина просто отправится в список к Корее, Вьетнаму, Ираку и Афганистану как дорогостоящая ошибка, за которую будущие поколения будут расплачиваться, качая головой", — заключил Philip Logan.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, подчеркнул он, Киев не смог достичь поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, но при этом понес "катастрофические" потери.

https://ria.ru/20230619/yazyk-1879242534.html

https://ria.ru/20230619/nato-1879204393.html

https://ria.ru/20230619/ukraina-1879239294.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, киев, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины