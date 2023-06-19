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Крах фантазий: британцы похоронили контрнаступление Киева - РИА Новости, 19.06.2023
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22:12 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/vsu-1879249557.html
Крах фантазий: британцы похоронили контрнаступление Киева
Крах фантазий: британцы похоронили контрнаступление Киева - РИА Новости, 19.06.2023
Крах фантазий: британцы похоронили контрнаступление Киева
Читатели британской газеты The Telegraph с удивлением отреагировали на заявления журналистов о том, что у Украины мало шансов на победу над Россией. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T22:12
2023-06-19T22:12
в мире
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украина
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владимир путин
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph с удивлением отреагировали на заявления журналистов о том, что у Украины мало шансов на победу над Россией.Многие комментаторы отметили, что западные мейнстримные СМИ начинают постепенно готовить свою аудиторию к провалу контрнаступления ВСУ, несмотря на все предыдущие слова о том, что киевский режим с легкостью одержит победу."Когда фантазия разбилась о реальность! Еще неделю назад или около того нам говорили, что "британские танки снесут путинские силы". А тут вот что..." — написал Bryn Williams."Подождите-ка минутку — они начинают менять тон! Где же тот энтузиазм, которым они нас пытались заразить в последние месяцы? Похоже, реальность их настигает", — заметил Philip Mason."Для украинцев настало время отдать России все русскоязычные территории, которые она и контролирует?" — предположил John Hatfield."Штаты опять поставили свой престиж и деньги на карту из-за незначительной страны. Украина просто отправится в список к Корее, Вьетнаму, Ираку и Афганистану как дорогостоящая ошибка, за которую будущие поколения будут расплачиваться, качая головой", — заключил Philip Logan.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, подчеркнул он, Киев не смог достичь поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, но при этом понес "катастрофические" потери.
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в мире, киев, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Крах фантазий: британцы похоронили контрнаступление Киева

Читатели Telegraph констатировали, что фантазии о наступлении ВСУ разбились о реальность

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph с удивлением отреагировали на заявления журналистов о том, что у Украины мало шансов на победу над Россией.
Многие комментаторы отметили, что западные мейнстримные СМИ начинают постепенно готовить свою аудиторию к провалу контрнаступления ВСУ, несмотря на все предыдущие слова о том, что киевский режим с легкостью одержит победу.
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"Когда фантазия разбилась о реальность! Еще неделю назад или около того нам говорили, что "британские танки снесут путинские силы". А тут вот что..." — написал Bryn Williams.
«
"Подождите-ка минутку — они начинают менять тон! Где же тот энтузиазм, которым они нас пытались заразить в последние месяцы? Похоже, реальность их настигает", — заметил Philip Mason.
"Для украинцев настало время отдать России все русскоязычные территории, которые она и контролирует?" — предположил John Hatfield.
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"Штаты опять поставили свой престиж и деньги на карту из-за незначительной страны. Украина просто отправится в список к Корее, Вьетнаму, Ираку и Афганистану как дорогостоящая ошибка, за которую будущие поколения будут расплачиваться, качая головой", — заключил Philip Logan.
Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, подчеркнул он, Киев не смог достичь поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, но при этом понес "катастрофические" потери.
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