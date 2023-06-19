Крах фантазий: британцы похоронили контрнаступление Киева
Читатели Telegraph констатировали, что фантазии о наступлении ВСУ разбились о реальность
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph с удивлением отреагировали на заявления журналистов о том, что у Украины мало шансов на победу над Россией.
Многие комментаторы отметили, что западные мейнстримные СМИ начинают постепенно готовить свою аудиторию к провалу контрнаступления ВСУ, несмотря на все предыдущие слова о том, что киевский режим с легкостью одержит победу.
"Когда фантазия разбилась о реальность! Еще неделю назад или около того нам говорили, что "британские танки снесут путинские силы". А тут вот что..." — написал Bryn Williams.
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"Подождите-ка минутку — они начинают менять тон! Где же тот энтузиазм, которым они нас пытались заразить в последние месяцы? Похоже, реальность их настигает", — заметил Philip Mason.
"Для украинцев настало время отдать России все русскоязычные территории, которые она и контролирует?" — предположил John Hatfield.
"Штаты опять поставили свой престиж и деньги на карту из-за незначительной страны. Украина просто отправится в список к Корее, Вьетнаму, Ираку и Афганистану как дорогостоящая ошибка, за которую будущие поколения будут расплачиваться, качая головой", — заключил Philip Logan.
Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, подчеркнул он, Киев не смог достичь поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, но при этом понес "катастрофические" потери.