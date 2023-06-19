https://ria.ru/20230619/vsu-1879217343.html

Украинский пленный заявил, что в ВСУ неправильно используют подразделения

Украинский пленный заявил, что в ВСУ неправильно используют подразделения - РИА Новости, 19.06.2023

Украинский пленный заявил, что в ВСУ неправильно используют подразделения

Командование ВСУ из-за неудавшегося штурма позиций Вооруженных сил России отправляет в атаку подразделения, не предназначенные для таких задач, рассказал... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:04

2023-06-19T18:04

2023-06-19T18:04

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Командование ВСУ из-за неудавшегося штурма позиций Вооруженных сил России отправляет в атаку подразделения, не предназначенные для таких задач, рассказал журналистам украинский пленный. Несколькими днями ранее подразделения ВС РФ взяли в плен троих бойцов ВСУ на ореховском направлении линии соприкосновения в Запорожской области. "Мы вообще - отдельная механизированная бригада, то есть мы пехотный батальон, наша задача - это закрепиться и стоять, то есть не штурмовать, для этого есть штурмовые бригады, а нас начали использовать, как штурмовую бригаду одновременно с удержанием рубежа, что недопустимо. Штурм? Штурм! Всё, вперед. Нам говорили, что мы будем держать свою линию обороны, как и положено пехотному батальону. Но так как атака захлебнулась, я так понимаю, решили дернуть теми, что есть. То есть нами", - заявил журналистам пленный солдат ВСУ.

https://ria.ru/20230618/ukraina-1878957981.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр