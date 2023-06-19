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Украинский пленный заявил, что в ВСУ неправильно используют подразделения - РИА Новости, 19.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:04 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/vsu-1879217343.html
Украинский пленный заявил, что в ВСУ неправильно используют подразделения
Украинский пленный заявил, что в ВСУ неправильно используют подразделения - РИА Новости, 19.06.2023
Украинский пленный заявил, что в ВСУ неправильно используют подразделения
Командование ВСУ из-за неудавшегося штурма позиций Вооруженных сил России отправляет в атаку подразделения, не предназначенные для таких задач, рассказал... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:04
2023-06-19T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Командование ВСУ из-за неудавшегося штурма позиций Вооруженных сил России отправляет в атаку подразделения, не предназначенные для таких задач, рассказал журналистам украинский пленный. Несколькими днями ранее подразделения ВС РФ взяли в плен троих бойцов ВСУ на ореховском направлении линии соприкосновения в Запорожской области. "Мы вообще - отдельная механизированная бригада, то есть мы пехотный батальон, наша задача - это закрепиться и стоять, то есть не штурмовать, для этого есть штурмовые бригады, а нас начали использовать, как штурмовую бригаду одновременно с удержанием рубежа, что недопустимо. Штурм? Штурм! Всё, вперед. Нам говорили, что мы будем держать свою линию обороны, как и положено пехотному батальону. Но так как атака захлебнулась, я так понимаю, решили дернуть теми, что есть. То есть нами", - заявил журналистам пленный солдат ВСУ.
https://ria.ru/20230618/ukraina-1878957981.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский пленный заявил, что в ВСУ неправильно используют подразделения

Пленный: командование ВСУ отправляет на штурм подразделения, не предназначенные для этого

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Командование ВСУ из-за неудавшегося штурма позиций Вооруженных сил России отправляет в атаку подразделения, не предназначенные для таких задач, рассказал журналистам украинский пленный.
Несколькими днями ранее подразделения ВС РФ взяли в плен троих бойцов ВСУ на ореховском направлении линии соприкосновения в Запорожской области.
"Мы вообще - отдельная механизированная бригада, то есть мы пехотный батальон, наша задача - это закрепиться и стоять, то есть не штурмовать, для этого есть штурмовые бригады, а нас начали использовать, как штурмовую бригаду одновременно с удержанием рубежа, что недопустимо. Штурм? Штурм! Всё, вперед. Нам говорили, что мы будем держать свою линию обороны, как и положено пехотному батальону. Но так как атака захлебнулась, я так понимаю, решили дернуть теми, что есть. То есть нами", - заявил журналистам пленный солдат ВСУ.
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