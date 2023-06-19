https://ria.ru/20230619/vsm-1879099269.html

Минтранс согласился рассмотреть строительство железнодорожной ВСМ в Минск

Минтранс согласился рассмотреть строительство железнодорожной ВСМ в Минск - РИА Новости, 19.06.2023

Минтранс согласился рассмотреть строительство железнодорожной ВСМ в Минск

Глава Минтранса России Виталий Савельев согласился с идеей рассмотреть возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из России до... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:56

2023-06-19T11:56

2023-06-19T15:47

минск

россия

экономика

виталий савельев

белоруссия

москва

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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ВИТЕБСК, 19 июн - РИА Новости. Глава Минтранса России Виталий Савельев согласился с идеей рассмотреть возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из России до Минска, продлив планируемую к строительству трассу Москва - Санкт-Петербург.Вопрос о ВСМ до Минска был задан министру в ходе правительственного часа на заседании сессии Парламентского собрания союза Белоруссии и России. Савельев в связи с этим напомнил, что в России планируется строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург. "А следующим темпом мы посмотрим вторую часть дороги - на Минск. Давайте вместе просто осмыслим, посмотрим, сколько она будет стоить и что она нам даст", - ответил Савельев.Представитель РЖД сообщил РИА Новости, что проект ВСМ Москва-Минск рассматривался ранее в рамках создания глобального перспективного высокоскоростного железнодорожного коридора "Евразия" по маршруту Москва-Смоленск-граница с Белоруссией. "Детальные технико-экономические параметры проекта ВСМ Москва-Минск требуют всесторонней оценки. Строительство инфраструктуры ВСМ для проекта ВСЖМ-1 в границах Москвы и Петербурга ведётся в рамках программ развития Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов", - добавили в компании.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в РФ таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Поезда между городами будут преодолевать путь за 2 с лишним часа. Сроки начала строительства и объемы инвестиций в нее периодически корректируются и меняются. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов называл последнюю из оценок - 1,7 триллиона рублей.РЖД должны подготовить выходы ВСМ из Москвы и Санкт-Петербурга, а основной участок этой дороги, как предполагается, будет построен по принципу концессии. Замминистра транспорта Иванов среди российских компаний, проявляющих интерес к участию в строительстве ВСМ, называл группу "Синара". О готовности инвестировать в строительство в России ВСМ на ПМЭФ-2023 в июне заявил основной бенефициар "Северстали", российский бизнесмен Алексей Мордашов, отметив, что вопрос в условиях.

https://ria.ru/20220811/finlyandiya-1809018266.html

https://ria.ru/20230203/belorussiya-1849465522.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

минск, россия, экономика, виталий савельев, белоруссия, москва, министерство транспорта рф (минтранс россии)