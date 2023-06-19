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Минтранс согласился рассмотреть строительство железнодорожной ВСМ в Минск - РИА Новости, 19.06.2023
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11:56 19.06.2023 (обновлено: 15:47 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/vsm-1879099269.html
Минтранс согласился рассмотреть строительство железнодорожной ВСМ в Минск
Минтранс согласился рассмотреть строительство железнодорожной ВСМ в Минск - РИА Новости, 19.06.2023
Минтранс согласился рассмотреть строительство железнодорожной ВСМ в Минск
Глава Минтранса России Виталий Савельев согласился с идеей рассмотреть возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из России до... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:56
2023-06-19T15:47
минск
россия
экономика
виталий савельев
белоруссия
москва
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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ВИТЕБСК, 19 июн - РИА Новости. Глава Минтранса России Виталий Савельев согласился с идеей рассмотреть возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из России до Минска, продлив планируемую к строительству трассу Москва - Санкт-Петербург.Вопрос о ВСМ до Минска был задан министру в ходе правительственного часа на заседании сессии Парламентского собрания союза Белоруссии и России. Савельев в связи с этим напомнил, что в России планируется строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург. "А следующим темпом мы посмотрим вторую часть дороги - на Минск. Давайте вместе просто осмыслим, посмотрим, сколько она будет стоить и что она нам даст", - ответил Савельев.Представитель РЖД сообщил РИА Новости, что проект ВСМ Москва-Минск рассматривался ранее в рамках создания глобального перспективного высокоскоростного железнодорожного коридора "Евразия" по маршруту Москва-Смоленск-граница с Белоруссией. "Детальные технико-экономические параметры проекта ВСМ Москва-Минск требуют всесторонней оценки. Строительство инфраструктуры ВСМ для проекта ВСЖМ-1 в границах Москвы и Петербурга ведётся в рамках программ развития Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов", - добавили в компании.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в РФ таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Поезда между городами будут преодолевать путь за 2 с лишним часа. Сроки начала строительства и объемы инвестиций в нее периодически корректируются и меняются. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов называл последнюю из оценок - 1,7 триллиона рублей.РЖД должны подготовить выходы ВСМ из Москвы и Санкт-Петербурга, а основной участок этой дороги, как предполагается, будет построен по принципу концессии. Замминистра транспорта Иванов среди российских компаний, проявляющих интерес к участию в строительстве ВСМ, называл группу "Синара". О готовности инвестировать в строительство в России ВСМ на ПМЭФ-2023 в июне заявил основной бенефициар "Северстали", российский бизнесмен Алексей Мордашов, отметив, что вопрос в условиях.
https://ria.ru/20220811/finlyandiya-1809018266.html
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минск, россия, экономика, виталий савельев, белоруссия, москва, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Минск, Россия, Экономика, Виталий Савельев, Белоруссия, Москва, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс согласился рассмотреть строительство железнодорожной ВСМ в Минск

Савельев поддержал идею рассмотреть строительство железнодорожной ВСМ в Минск

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкОтправление скоростного поезда "Ласточка" из Минска в Москву
Отправление скоростного поезда Ласточка из Минска в Москву - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Отправление скоростного поезда "Ласточка" из Минска в Москву. Архивное фото
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ВИТЕБСК, 19 июн - РИА Новости. Глава Минтранса России Виталий Савельев согласился с идеей рассмотреть возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из России до Минска, продлив планируемую к строительству трассу Москва - Санкт-Петербург.
Вопрос о ВСМ до Минска был задан министру в ходе правительственного часа на заседании сессии Парламентского собрания союза Белоруссии и России. Савельев в связи с этим напомнил, что в России планируется строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург. "А следующим темпом мы посмотрим вторую часть дороги - на Минск. Давайте вместе просто осмыслим, посмотрим, сколько она будет стоить и что она нам даст", - ответил Савельев.
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Представитель РЖД сообщил РИА Новости, что проект ВСМ Москва-Минск рассматривался ранее в рамках создания глобального перспективного высокоскоростного железнодорожного коридора "Евразия" по маршруту Москва-Смоленск-граница с Белоруссией. "Детальные технико-экономические параметры проекта ВСМ Москва-Минск требуют всесторонней оценки. Строительство инфраструктуры ВСМ для проекта ВСЖМ-1 в границах Москвы и Петербурга ведётся в рамках программ развития Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов", - добавили в компании.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в РФ таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Поезда между городами будут преодолевать путь за 2 с лишним часа. Сроки начала строительства и объемы инвестиций в нее периодически корректируются и меняются. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов называл последнюю из оценок - 1,7 триллиона рублей.
РЖД должны подготовить выходы ВСМ из Москвы и Санкт-Петербурга, а основной участок этой дороги, как предполагается, будет построен по принципу концессии. Замминистра транспорта Иванов среди российских компаний, проявляющих интерес к участию в строительстве ВСМ, называл группу "Синара". О готовности инвестировать в строительство в России ВСМ на ПМЭФ-2023 в июне заявил основной бенефициар "Северстали", российский бизнесмен Алексей Мордашов, отметив, что вопрос в условиях.
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