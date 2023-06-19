https://ria.ru/20230619/volodin-1879062416.html

Володин призвал уехавших россиян вернуться, пока есть возможность

Володин призвал уехавших россиян вернуться, пока есть возможность - РИА Новости, 19.06.2023

Володин призвал уехавших россиян вернуться, пока есть возможность

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал россиян, уехавших за границу после начала спецоперации на Украине, вернуться в Россию, пока у... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T09:37

2023-06-19T09:37

2023-06-19T15:54

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вячеслав володин

петр павел

общество

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал россиян, уехавших за границу после начала спецоперации на Украине, вернуться в Россию, пока у них есть такая возможность."Многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту. Когда уезжали, думали, что смогут тихо-спокойно отсидеться", — написал политик.Он отметил, что в других странах не стремятся давать работу россиянам, а их детей травят в образовательных учреждениях.Володин также заявил, что для лучшего понимания ситуации вокруг российских граждан за рубежом достаточно изучить заявления чешских властей о слежке за россиянами.Политик также добавил, что при "истерии", нагнетающейся в Западной Европе по поводу россиян, у уехавших может исчезнуть возможность вернуться домой в будущем. Ранее президент Чехии Петр Павел призывал страны Запада ввести ограничительные меры против россиян за рубежом, включая мониторинг спецслужбами.

https://ria.ru/20230617/uekhavshie-1878788182.html

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украина, россия, госдума рф, вячеслав володин, петр павел, общество