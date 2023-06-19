https://ria.ru/20230619/volnovakha-1879228055.html
Мэр Волновахи рассказал об ударе ВСУ по гуманитарному центру
Мэр Волновахи рассказал об ударе ВСУ по гуманитарному центру - РИА Новости, 19.06.2023
Мэр Волновахи рассказал об ударе ВСУ по гуманитарному центру
Утренний удар украинской артиллерии по Волновахе пришелся по гуманитарному центру, ракеты прилетели сразу после начала работы центра, большинство пострадавших... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:45
2023-06-19T18:45
2023-06-19T18:45
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 19 июня - РИА Новости. Утренний удар украинской артиллерии по Волновахе пришелся по гуманитарному центру, ракеты прилетели сразу после начала работы центра, большинство пострадавших составили стоявшие в очереди жители города, грузчики и сотрудники учреждения, рассказал РИА Новости мэр Волновахи Константин Зинченко. "Люди пишут заявления, собираются с утра, все хотят получить, к открытию к 9 утра все подъехали. Много людей: грузчики были, люди на машинах... Руководство наше было, в лице начальника сектора гуманитарной помощи [городской администрации]", - рассказал Зинченко. По его словам, при обстреле гуманитарного центра пострадала сотрудница администрации города. По данным СЦКК, в общей сложности при обстреле пострадали 20 человек. Несколько из них в тяжелом состоянии были эвакуированы в Донецк. Удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20230619/volnovakha-1879121170.html
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Мэр Волновахи рассказал об ударе ВСУ по гуманитарному центру
Мэр Волновахи Зинченко: ВСУ ударили по гуманитарному центру сразу после начала его работы