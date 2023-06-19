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Мэр Волновахи рассказал об ударе ВСУ по гуманитарному центру - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/volnovakha-1879228055.html
Мэр Волновахи рассказал об ударе ВСУ по гуманитарному центру
Мэр Волновахи рассказал об ударе ВСУ по гуманитарному центру - РИА Новости, 19.06.2023
Мэр Волновахи рассказал об ударе ВСУ по гуманитарному центру
Утренний удар украинской артиллерии по Волновахе пришелся по гуманитарному центру, ракеты прилетели сразу после начала работы центра, большинство пострадавших... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:45
2023-06-19T18:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
россия
волноваха
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 19 июня - РИА Новости. Утренний удар украинской артиллерии по Волновахе пришелся по гуманитарному центру, ракеты прилетели сразу после начала работы центра, большинство пострадавших составили стоявшие в очереди жители города, грузчики и сотрудники учреждения, рассказал РИА Новости мэр Волновахи Константин Зинченко. "Люди пишут заявления, собираются с утра, все хотят получить, к открытию к 9 утра все подъехали. Много людей: грузчики были, люди на машинах... Руководство наше было, в лице начальника сектора гуманитарной помощи [городской администрации]", - рассказал Зинченко. По его словам, при обстреле гуманитарного центра пострадала сотрудница администрации города. По данным СЦКК, в общей сложности при обстреле пострадали 20 человек. Несколько из них в тяжелом состоянии были эвакуированы в Донецк. Удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20230619/volnovakha-1879121170.html
донецкая народная республика
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волноваха
украина
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происшествия, донецкая народная республика, россия, волноваха, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Волноваха, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Волновахи рассказал об ударе ВСУ по гуманитарному центру

Мэр Волновахи Зинченко: ВСУ ударили по гуманитарному центру сразу после начала его работы

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Волновахи
Последствия обстрела Волновахи - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Волновахи. Архивное фото
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 19 июня - РИА Новости. Утренний удар украинской артиллерии по Волновахе пришелся по гуманитарному центру, ракеты прилетели сразу после начала работы центра, большинство пострадавших составили стоявшие в очереди жители города, грузчики и сотрудники учреждения, рассказал РИА Новости мэр Волновахи Константин Зинченко.
"Люди пишут заявления, собираются с утра, все хотят получить, к открытию к 9 утра все подъехали. Много людей: грузчики были, люди на машинах... Руководство наше было, в лице начальника сектора гуманитарной помощи [городской администрации]", - рассказал Зинченко.
По его словам, при обстреле гуманитарного центра пострадала сотрудница администрации города. По данным СЦКК, в общей сложности при обстреле пострадали 20 человек. Несколько из них в тяжелом состоянии были эвакуированы в Донецк. Удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.
Разрушения в Волновахе ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Пушилин сообщил, что удар из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный квартал
Вчера, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияВолновахаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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