https://ria.ru/20230619/volnovakha-1879228055.html

Мэр Волновахи рассказал об ударе ВСУ по гуманитарному центру

Мэр Волновахи рассказал об ударе ВСУ по гуманитарному центру - РИА Новости, 19.06.2023

Мэр Волновахи рассказал об ударе ВСУ по гуманитарному центру

Утренний удар украинской артиллерии по Волновахе пришелся по гуманитарному центру, ракеты прилетели сразу после начала работы центра, большинство пострадавших... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:45

2023-06-19T18:45

2023-06-19T18:45

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

россия

волноваха

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857714625_0:282:3137:2048_1920x0_80_0_0_de13485262c7ea37c3d4cfbc5dac4b03.jpg

ВОЛНОВАХА (ДНР), 19 июня - РИА Новости. Утренний удар украинской артиллерии по Волновахе пришелся по гуманитарному центру, ракеты прилетели сразу после начала работы центра, большинство пострадавших составили стоявшие в очереди жители города, грузчики и сотрудники учреждения, рассказал РИА Новости мэр Волновахи Константин Зинченко. "Люди пишут заявления, собираются с утра, все хотят получить, к открытию к 9 утра все подъехали. Много людей: грузчики были, люди на машинах... Руководство наше было, в лице начальника сектора гуманитарной помощи [городской администрации]", - рассказал Зинченко. По его словам, при обстреле гуманитарного центра пострадала сотрудница администрации города. По данным СЦКК, в общей сложности при обстреле пострадали 20 человек. Несколько из них в тяжелом состоянии были эвакуированы в Донецк. Удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20230619/volnovakha-1879121170.html

донецкая народная республика

россия

волноваха

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, донецкая народная республика, россия, волноваха, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр