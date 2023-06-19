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При украинском обстреле Волновахи в ДНР пострадали 20 человек
При украинском обстреле Волновахи в ДНР пострадали 20 человек - РИА Новости, 19.06.2023
При украинском обстреле Волновахи в ДНР пострадали 20 человек
Под огонь в Волновахе попали люди, стоявшие в очереди возле гуманитарного центра, где шла выдача стройматериалов, ранены 20 человек, рассказал РИА Новости мэр... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:15
2023-06-19T13:15
2023-06-19T13:15
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Под огонь в Волновахе попали люди, стоявшие в очереди возле гуманитарного центра, где шла выдача стройматериалов, ранены 20 человек, рассказал РИА Новости мэр города в ДНР Константин Зинченко. Ранее совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщил, что в десятом часу утра по Волновахе было выпущено 10 ракет из РСЗО. По словам Зинченко, обстрелу подверглись несколько районов города. "Рано утром удар пришелся. В 9-10 примерно. Давно у нас такого жесточайшего обстрела не было. Сразу несколько районов попало под него, в том числе мирный абсолютно центр выдачи строительных материалов. Ранено 20 человек, несколько из них в тяжелом состоянии доставлены в Донецк", - сказал он. Также, по данным местных властей, под обстрел попала автобусная остановка возле снесенной школы №7.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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волноваха, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Волновахи в ДНР пострадали 20 человек
Мэр Волновахи Зинченко сообщил о 20 пострадавших при украинском обстреле города