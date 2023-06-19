Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин предположил, кто начнет воевать, когда закончатся украинцы - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 19.06.2023 (обновлено: 15:19 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/voennye-1879170263.html
Нарышкин предположил, кто начнет воевать, когда закончатся украинцы
Нарышкин предположил, кто начнет воевать, когда закончатся украинцы - РИА Новости, 19.06.2023
Нарышкин предположил, кто начнет воевать, когда закончатся украинцы
Стратегические и циничные замыслы США и Великобритании состоят в том, чтобы заменить украинских военных, "закончившихся" на поле боя, польскими и, вероятно,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:07
2023-06-19T15:19
специальная военная операция на украине
сергей нарышкин
в мире
сша
великобритания
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_21f2d3b0a316f7e281190cd6688c5e58.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стратегические и циничные замыслы США и Великобритании состоят в том, чтобы заменить украинских военных, "закончившихся" на поле боя, польскими и, вероятно, немецкими солдатами, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете"."Когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы", - сказал Нарышкин. "Звучит предельно цинично, но именно такова логика стратегических замыслов Вашингтона и Лондона, это ясно, в том числе, из документальных материалов", - добавил он.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
сша
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_1ea0cc50a0f4f8cd8d38972930fe8d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей нарышкин, в мире, сша, великобритания, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сергей Нарышкин, В мире, США, Великобритания, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Нарышкин предположил, кто начнет воевать, когда закончатся украинцы

Нарышкин: когда украинские военные закончатся, на их место придут поляки и немцы

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стратегические и циничные замыслы США и Великобритании состоят в том, чтобы заменить украинских военных, "закончившихся" на поле боя, польскими и, вероятно, немецкими солдатами, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете".
"Когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы", - сказал Нарышкин. "Звучит предельно цинично, но именно такова логика стратегических замыслов Вашингтона и Лондона, это ясно, в том числе, из документальных материалов", - добавил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
"До последнего украинца": двадцатилетние на Украине почти закончились
3 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей НарышкинВ миреСШАВеликобританияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала