https://ria.ru/20230619/voennye-1879170263.html

Нарышкин предположил, кто начнет воевать, когда закончатся украинцы

Нарышкин предположил, кто начнет воевать, когда закончатся украинцы - РИА Новости, 19.06.2023

Нарышкин предположил, кто начнет воевать, когда закончатся украинцы

Стратегические и циничные замыслы США и Великобритании состоят в том, чтобы заменить украинских военных, "закончившихся" на поле боя, польскими и, вероятно,... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:07

2023-06-19T15:07

2023-06-19T15:19

специальная военная операция на украине

сергей нарышкин

в мире

сша

великобритания

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стратегические и циничные замыслы США и Великобритании состоят в том, чтобы заменить украинских военных, "закончившихся" на поле боя, польскими и, вероятно, немецкими солдатами, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете"."Когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы", - сказал Нарышкин. "Звучит предельно цинично, но именно такова логика стратегических замыслов Вашингтона и Лондона, это ясно, в том числе, из документальных материалов", - добавил он.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

сша

великобритания

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сергей нарышкин, в мире, сша, великобритания, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр