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Нарышкин предположил, кто начнет воевать, когда закончатся украинцы
Нарышкин предположил, кто начнет воевать, когда закончатся украинцы - РИА Новости, 19.06.2023
Нарышкин предположил, кто начнет воевать, когда закончатся украинцы
Стратегические и циничные замыслы США и Великобритании состоят в том, чтобы заменить украинских военных, "закончившихся" на поле боя, польскими и, вероятно,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:07
2023-06-19T15:07
2023-06-19T15:19
специальная военная операция на украине
сергей нарышкин
в мире
сша
великобритания
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стратегические и циничные замыслы США и Великобритании состоят в том, чтобы заменить украинских военных, "закончившихся" на поле боя, польскими и, вероятно, немецкими солдатами, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете"."Когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы", - сказал Нарышкин. "Звучит предельно цинично, но именно такова логика стратегических замыслов Вашингтона и Лондона, это ясно, в том числе, из документальных материалов", - добавил он.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Сергей Нарышкин, В мире, США, Великобритания, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Нарышкин предположил, кто начнет воевать, когда закончатся украинцы
Нарышкин: когда украинские военные закончатся, на их место придут поляки и немцы