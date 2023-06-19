https://ria.ru/20230619/valuyki-1879083991.html

Число пострадавших при обстреле Валуек в Белгородской области выросло

Число пострадавших при обстреле Валуек в Белгородской области выросло - РИА Новости, 19.06.2023

Число пострадавших при обстреле Валуек в Белгородской области выросло

Восемь человек пострадали при обстреле украинскими военными города Валуйки Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:04

2023-06-19T11:04

2023-06-19T11:33

происшествия

валуйки

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Восемь человек пострадали при обстреле украинскими военными города Валуйки Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.Губернатор утром в понедельник сообщил об обстреле города Валуйки и семи пострадавших, в том числе ребенке. Во время оперативного совещания министр здравоохранения Андрей Иконников рассказал, что ребенка доставляют на лечение в Белгород, остальные шесть пострадавших отправлены на амбулаторное лечение."По городу Валуйки за минувшие сутки выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов "Града". Пострадали 8 человек. Ребёнка с переломом ключицы, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, три женщины, две из которых с осколочными ранениями и одна с контузией, бригады скорой помощи доставили в Центральную районную больницу. Ещё три человека – 2 мужчин и одна женщина с легкими осколочными ранениями и контузией – обратились за медпомощью самостоятельно. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - написал Гладков.Он добавил, что в Валуйском округе под обстрел попало село Вериговка, а в селе Новопетровка с беспилотника сброшены 3 взрывных устройства. В Белгородском районе были обстреляны села Солнцевка, Бочковка, Наумовка, в общем числе по ним выпущено 14 артиллерийских снарядов. В Борисовском районе было выпущено 5 минометных снарядов на окраину села Казачье-Рудченское. По словам главы региона, в Волоконовском районе за минувшие сутки зафиксировано 55 прилетов из миномётов и артиллерии. В Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено 15 минометных снарядов, из гранатомета обстреляно село Сподарюшино. В Краснояружском районе из миномета обстреляны окраины сёл Графовка и Демидовка – зафиксированы 4 и 1 прилет соответственно. Во всех случаях никто не пострадал, разрушений не произошло."В Шебекинском городском округе 11 минометных снарядов выпущено по посёлку Ленинский, 8 минометных снарядов – по селу Терезовка, 5 – по МАПП Шебекино, 3 – по селу Белянка. Из ствольной артиллерии обстреляны село Муром и территория между сёлами Графовка и Безлюдовка – зафиксировано 4 и 8 прилетов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20220916/valuyki-1817150379.html

https://ria.ru/20230619/belgorod-1879065844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, валуйки, белгородская область, белгород, вячеслав гладков