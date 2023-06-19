Число пострадавших при обстреле Валуек в Белгородской области выросло
Число пострадавших при обстреле Валуек в Белгородской области выросло до восьми человек
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Валуйского городского округа Белгородской области
Последствия обстрела Валуйского городского округа Белгородской области
БЕЛГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Восемь человек пострадали при обстреле украинскими военными города Валуйки Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Губернатор утром в понедельник сообщил об обстреле города Валуйки и семи пострадавших, в том числе ребенке. Во время оперативного совещания министр здравоохранения Андрей Иконников рассказал, что ребенка доставляют на лечение в Белгород, остальные шесть пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.
"По городу Валуйки за минувшие сутки выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов "Града". Пострадали 8 человек. Ребёнка с переломом ключицы, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, три женщины, две из которых с осколочными ранениями и одна с контузией, бригады скорой помощи доставили в Центральную районную больницу. Ещё три человека – 2 мужчин и одна женщина с легкими осколочными ранениями и контузией – обратились за медпомощью самостоятельно. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе под обстрел попало село Вериговка, а в селе Новопетровка с беспилотника сброшены 3 взрывных устройства. В Белгородском районе были обстреляны села Солнцевка, Бочковка, Наумовка, в общем числе по ним выпущено 14 артиллерийских снарядов. В Борисовском районе было выпущено 5 минометных снарядов на окраину села Казачье-Рудченское. По словам главы региона, в Волоконовском районе за минувшие сутки зафиксировано 55 прилетов из миномётов и артиллерии. В Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено 15 минометных снарядов, из гранатомета обстреляно село Сподарюшино. В Краснояружском районе из миномета обстреляны окраины сёл Графовка и Демидовка – зафиксированы 4 и 1 прилет соответственно. Во всех случаях никто не пострадал, разрушений не произошло.
"В Шебекинском городском округе 11 минометных снарядов выпущено по посёлку Ленинский, 8 минометных снарядов – по селу Терезовка, 5 – по МАПП Шебекино, 3 – по селу Белянка. Из ствольной артиллерии обстреляны село Муром и территория между сёлами Графовка и Безлюдовка – зафиксировано 4 и 8 прилетов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.