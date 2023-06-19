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Украинский "герой из Мариуполя" избил в Чехии женщину из-за сигареты
Украинский "герой из Мариуполя" избил в Чехии женщину из-за сигареты - РИА Новости, 19.06.2023
Украинский "герой из Мариуполя" избил в Чехии женщину из-за сигареты
В Чехии пьяный украинец, назвавший себя "героем из Мариуполя", избил двух человек за отказ дать сигарету, сообщил местный портал Krimi-Plzen. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T03:34
2023-06-19T03:34
2023-06-19T03:34
в мире
чехия
пльзень
украина
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Чехии пьяный украинец, назвавший себя "героем из Мариуполя", избил двух человек за отказ дать сигарету, сообщил местный портал Krimi-Plzen.Случай произошел в городе Пльзень. По словам свидетельницы произошедшего, мужчина подошел к женщине, сидевшей под деревом, и попросил сигарету. После отказа он начал "ругать ее по-украински и пинать ногами", ее знакомого, который вступился за женщину, украинец повалил на землю и "ударил кулаком в лицо".Оказавшаяся рядом женщина стала кричать на дебошира и потребовала прекратить потасовку, однако безуспешно, в результате она вызвала полицию и позвонила мужу, который был неподалеку. Тот, прибыв на место, сумел усмирить украинца, который попытался сбежать.Приехавшие правоохранители задержали агрессивного украинца, который был "груб даже с сотрудниками полиции" и называл себя "героем из Мариуполя", ходившим "по колено в крови". Результат экспресс-теста показал, что в организме мужчины было 3,56 промилле алкоголя, после задержания его доставили в отдел полиции.
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в мире, чехия, пльзень, украина
В мире, Чехия, Пльзень, Украина
Украинский "герой из Мариуполя" избил в Чехии женщину из-за сигареты
Krimi-Plzen: в чешском Пльзене пьяный украинец избил двух человек за отказ дать сигарету