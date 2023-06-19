Рейтинг@Mail.ru
Украинский "герой из Мариуполя" избил в Чехии женщину из-за сигареты - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/ukrainets-1879043602.html
Украинский "герой из Мариуполя" избил в Чехии женщину из-за сигареты
Украинский "герой из Мариуполя" избил в Чехии женщину из-за сигареты - РИА Новости, 19.06.2023
Украинский "герой из Мариуполя" избил в Чехии женщину из-за сигареты
В Чехии пьяный украинец, назвавший себя "героем из Мариуполя", избил двух человек за отказ дать сигарету, сообщил местный портал Krimi-Plzen. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T03:34
2023-06-19T03:34
в мире
чехия
пльзень
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104941/82/1049418279_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f0259ec41927428cbdac23c24cc8bd83.jpg
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Чехии пьяный украинец, назвавший себя "героем из Мариуполя", избил двух человек за отказ дать сигарету, сообщил местный портал Krimi-Plzen.Случай произошел в городе Пльзень. По словам свидетельницы произошедшего, мужчина подошел к женщине, сидевшей под деревом, и попросил сигарету. После отказа он начал "ругать ее по-украински и пинать ногами", ее знакомого, который вступился за женщину, украинец повалил на землю и "ударил кулаком в лицо".Оказавшаяся рядом женщина стала кричать на дебошира и потребовала прекратить потасовку, однако безуспешно, в результате она вызвала полицию и позвонила мужу, который был неподалеку. Тот, прибыв на место, сумел усмирить украинца, который попытался сбежать.Приехавшие правоохранители задержали агрессивного украинца, который был "груб даже с сотрудниками полиции" и называл себя "героем из Мариуполя", ходившим "по колено в крови". Результат экспресс-теста показал, что в организме мужчины было 3,56 промилле алкоголя, после задержания его доставили в отдел полиции.
https://ria.ru/20230604/bezhentsy-1876021647.html
чехия
пльзень
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104941/82/1049418279_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_be65d7dbd31d495a55c56407d863adc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, пльзень, украина
В мире, Чехия, Пльзень, Украина
Украинский "герой из Мариуполя" избил в Чехии женщину из-за сигареты

Krimi-Plzen: в чешском Пльзене пьяный украинец избил двух человек за отказ дать сигарету

© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Fotolia / lightpoet
Автомобили полиции Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Чехии пьяный украинец, назвавший себя "героем из Мариуполя", избил двух человек за отказ дать сигарету, сообщил местный портал Krimi-Plzen.
Случай произошел в городе Пльзень. По словам свидетельницы произошедшего, мужчина подошел к женщине, сидевшей под деревом, и попросил сигарету. После отказа он начал "ругать ее по-украински и пинать ногами", ее знакомого, который вступился за женщину, украинец повалил на землю и "ударил кулаком в лицо".
Оказавшаяся рядом женщина стала кричать на дебошира и потребовала прекратить потасовку, однако безуспешно, в результате она вызвала полицию и позвонила мужу, который был неподалеку. Тот, прибыв на место, сумел усмирить украинца, который попытался сбежать.
Приехавшие правоохранители задержали агрессивного украинца, который был "груб даже с сотрудниками полиции" и называл себя "героем из Мариуполя", ходившим "по колено в крови". Результат экспресс-теста показал, что в организме мужчины было 3,56 промилле алкоголя, после задержания его доставили в отдел полиции.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
СМИ: украинские беженцы захватили и держат в страхе польский город
4 июня, 02:28
 
В миреЧехияПльзеньУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала