В США поддержали мирные усилия Китая для завершения конфликта на Украине
Блинкен: в США поддержали мирные усилия Китая для завершения конфликта на Украине
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США поддерживают усилия Китая по укреплению мира, включая возможную конструктивную роль в завершении конфликта на Украине, однако считают недостаточным прекращение военных действий, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Если Китай сможет сыграть конструктивную роль в поиске справедливого и длительного мира на Украине… когда будет правильное время, то это будет хорошо", - сказал он в интервью NPR.
"Что касается Украины, то недостаточно просто иметь мир. Он должен... отражать устав ООН, включая территориальную целостность и суверенность", - отметил Блинкен.
Американский дипломат добавил, что считает полезным и важным для таких значимых стран, как Китай, принимать участие в "достижении положительных результатов" и сообщил, что поднимал этот вопрос в ходе своих переговоров в Пекине с властями КНР.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
В ходе российской военной операции против Киева увеличилось число российских регионов. По результатам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, эти территории стали субъектами Российской Федерации. Еще раньше, в марте 2014 года, в состав России по итогам всенародного голосования вошел Крым. Украинская сторона не признаёт легитимность этих референдумов.