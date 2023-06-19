https://ria.ru/20230619/ukraina-1879254823.html

В США поддержали мирные усилия Китая для завершения конфликта на Украине

В США поддержали мирные усилия Китая для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 19.06.2023

В США поддержали мирные усилия Китая для завершения конфликта на Украине

США поддерживают усилия Китая по укреплению мира, включая возможную конструктивную роль в завершении конфликта на Украине, однако считают недостаточным... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T23:39

2023-06-19T23:39

2023-06-19T23:39

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США поддерживают усилия Китая по укреплению мира, включая возможную конструктивную роль в завершении конфликта на Украине, однако считают недостаточным прекращение военных действий, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. "Если Китай сможет сыграть конструктивную роль в поиске справедливого и длительного мира на Украине… когда будет правильное время, то это будет хорошо", - сказал он в интервью NPR. По мнению главы госдепа, если Пекин предпринимает инициативы, которые действительно помогают решать проблемы и укреплять мир, то Вашингтон поддерживает такие усилия. "Что касается Украины, то недостаточно просто иметь мир. Он должен... отражать устав ООН, включая территориальную целостность и суверенность", - отметил Блинкен. Американский дипломат добавил, что считает полезным и важным для таких значимых стран, как Китай, принимать участие в "достижении положительных результатов" и сообщил, что поднимал этот вопрос в ходе своих переговоров в Пекине с властями КНР. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. В ходе российской военной операции против Киева увеличилось число российских регионов. По результатам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, эти территории стали субъектами Российской Федерации. Еще раньше, в марте 2014 года, в состав России по итогам всенародного голосования вошел Крым. Украинская сторона не признаёт легитимность этих референдумов.

https://ria.ru/20230619/blinken-1879169324.html

https://ria.ru/20230619/kitay-1879143706.html

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