В Верховную раду внесли проект о признании Белоруссии страной-агрессором
В Верховной раде Украины зарегистрировали проект о признании Белоруссии страной-агрессором
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы
© Sputnik / Виктор Толочко
Военнослужащий Воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщил в понедельник украинский парламентарий Ярослав Юрчишин.
"Зарегистрировал с коллегами из Рады проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором. <...> Этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины", — написал Юрчишин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такая мера необходима в качестве наглядной демонстрации введения в силу санкций в юридической плоскости.
На сайте Рады зарегистрирован 16 июня 2023 года "Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признании Республики Беларусь государством-агрессором". Самого текста законопроекта на сайте парламента нет.
Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской спецоперации и расширили санкции против него.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но белорусскую сторону пытаются втянуть в конфликт. Он сообщил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным стратегические планы Запада по нападению на Россию через Украину и Белоруссию.