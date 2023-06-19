https://ria.ru/20230619/ukraina-1879235415.html

В Верховную раду внесли проект о признании Белоруссии страной-агрессором

В Верховную раду внесли проект о признании Белоруссии страной-агрессором - РИА Новости, 19.06.2023

В Верховную раду внесли проект о признании Белоруссии страной-агрессором

Проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщил в понедельник украинский парламентарий Ярослав... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T19:32

2023-06-19T19:32

2023-06-19T23:26

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщил в понедельник украинский парламентарий Ярослав Юрчишин. "Зарегистрировал с коллегами из Рады проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором. <...> Этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины", — написал Юрчишин в своем Telegram-канале. Он отметил, что такая мера необходима в качестве наглядной демонстрации введения в силу санкций в юридической плоскости. На сайте Рады зарегистрирован 16 июня 2023 года "Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признании Республики Беларусь государством-агрессором". Самого текста законопроекта на сайте парламента нет. Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской спецоперации и расширили санкции против него. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но белорусскую сторону пытаются втянуть в конфликт. Он сообщил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным стратегические планы Запада по нападению на Россию через Украину и Белоруссию.

https://radiosputnik.ria.ru/20230518/diversii-1872631076.html

https://ria.ru/20230619/rossiya-1879231930.html

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