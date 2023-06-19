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Пленный украинский военный рассказал об отсутствии координации в ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879227778.html
Пленный украинский военный рассказал об отсутствии координации в ВСУ
Пленный украинский военный рассказал об отсутствии координации в ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023
Пленный украинский военный рассказал об отсутствии координации в ВСУ
Попавший в плен несколько дней назад солдат ВСУ рассказал журналистам об отсутствии координации и единого командования при наступлении на позиции Вооруженных... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:42
2023-06-19T18:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 19 июн - РИА Новости. Попавший в плен несколько дней назад солдат ВСУ рассказал журналистам об отсутствии координации и единого командования при наступлении на позиции Вооруженных сил России на запорожском направлении. "Подразделения не договариваются между собой по действиям на одном участке фронта... На посадке могут работать три подразделения... 47-я, 23-я и 65-я (бригады)... И никто никому ничего не докладывает, к кому и что летит... Бардак и есть бардак. Если бы всем руководил один группировочный центр, возможно, штурм бы удался. А так одни зашли, получили и убежали - вместо того чтобы вывезти раненых и остаться на закрепленном рубеже, они просто уходили с позиций. То есть те бригады, которые стоят на линии фронта, между собой не договариваются, нет центрального руководства", - рассказал украинский пленный. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879221612.html
https://ria.ru/20230619/plennyy-1879220147.html
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россия, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Пленный украинский военный рассказал об отсутствии координации в ВСУ

Пленный боец ВСУ рассказал об отсутствии координации и единого командования

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 19 июн - РИА Новости. Попавший в плен несколько дней назад солдат ВСУ рассказал журналистам об отсутствии координации и единого командования при наступлении на позиции Вооруженных сил России на запорожском направлении.
"Подразделения не договариваются между собой по действиям на одном участке фронта... На посадке могут работать три подразделения... 47-я, 23-я и 65-я (бригады)... И никто никому ничего не докладывает, к кому и что летит... Бардак и есть бардак. Если бы всем руководил один группировочный центр, возможно, штурм бы удался. А так одни зашли, получили и убежали - вместо того чтобы вывезти раненых и остаться на закрепленном рубеже, они просто уходили с позиций. То есть те бригады, которые стоят на линии фронта, между собой не договариваются, нет центрального руководства", - рассказал украинский пленный.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Пленный украинский военный рассказал об использовании техники НАТО
Вчера, 18:23
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Пленный боец об отсутствии артиллерийской поддержки у наступающих подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Пленный украинский военный рассказал об отсутствии артиллерийской поддержки
Вчера, 18:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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