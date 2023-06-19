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Пленный украинский военный рассказал об использовании техники НАТО
Пленный украинский военный рассказал об использовании техники НАТО - РИА Новости, 19.06.2023
Пленный украинский военный рассказал об использовании техники НАТО
Командование ВСУ "нелогично" использует технику НАТО в ходе наступления, это одна из причин потерь боевых машин, рассказал журналистам попавший в плен несколько РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:23
2023-06-19T18:23
2023-06-19T18:38
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
нато
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МЕЛИТОПЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Командование ВСУ "нелогично" использует технику НАТО в ходе наступления, это одна из причин потерь боевых машин, рассказал журналистам попавший в плен несколько дней назад солдат ВСУ. "Ну, просто закидывать поле танками... Это же не игра World of tanks с сохранением. Я видел нелогичное использование техники... когда знают, что работает ПТУР в этой зоне и стоят уже подбитые "Леопарды" и "Брэдли", залетать "Казаками", становиться и через три секунды прилетает ПТУР...", - заявил пленный солдат ВСУ. Также пленный добавил, что это "полнейшее неиспользование информации".
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в мире, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО
Пленный украинский военный рассказал об использовании техники НАТО
Пленный боец ВСУ рассказал о "нелогичном" использовании техники НАТО