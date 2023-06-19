https://ria.ru/20230619/ukraina-1879221612.html

Пленный украинский военный рассказал об использовании техники НАТО

Пленный украинский военный рассказал об использовании техники НАТО - РИА Новости, 19.06.2023

Пленный украинский военный рассказал об использовании техники НАТО

Командование ВСУ "нелогично" использует технику НАТО в ходе наступления, это одна из причин потерь боевых машин, рассказал журналистам попавший в плен несколько РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:23

2023-06-19T18:23

2023-06-19T18:38

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

нато

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МЕЛИТОПЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Командование ВСУ "нелогично" использует технику НАТО в ходе наступления, это одна из причин потерь боевых машин, рассказал журналистам попавший в плен несколько дней назад солдат ВСУ. "Ну, просто закидывать поле танками... Это же не игра World of tanks с сохранением. Я видел нелогичное использование техники... когда знают, что работает ПТУР в этой зоне и стоят уже подбитые "Леопарды" и "Брэдли", залетать "Казаками", становиться и через три секунды прилетает ПТУР...", - заявил пленный солдат ВСУ. Также пленный добавил, что это "полнейшее неиспользование информации".

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, нато