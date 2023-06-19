https://ria.ru/20230619/ukraina-1879205802.html

Американское СМИ сообщило о проблемах с поставками вооружений на Украину

Американское СМИ сообщило о проблемах с поставками вооружений на Украину - РИА Новости, 19.06.2023

Американское СМИ сообщило о проблемах с поставками вооружений на Украину

Киев заплатил западным поставщикам 800 миллионов долларов за вооружение, которое прислали в непригодном для боев состоянии или не отправили вовсе, пишет газета... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:17

2023-06-19T17:17

2023-06-19T18:39

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев заплатил западным поставщикам 800 миллионов долларов за вооружение, которое прислали в непригодном для боев состоянии или не отправили вовсе, пишет газета The New York Times со ссылкой на документы, источники и замминистра обороны Украины. По данным СМИ, эту сумму страна передала на соответствующие контракты с начала российской спецоперации. Как утверждают два источника, участвующие в закупке оружия Киевом, часть пропавших вооружений в итоге прислали, а некоторые поставщики вернули деньги. Тем не менее весной этого года оставались невыполненные соглашения на сотни миллионов долларов. "У нас были случаи, когда мы заплатили и не получили", — заявил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. В статье также отмечается, что зачастую поставляемое западное оружие оказывалось непригодным для использования украинскими войсками, требовало серьезного ремонта или подходило только для разбора на запчасти. Как указали эксперты, в любой отрезок времени около 30 процентов вооружения ВСУ находится на ремонте. При этом на Украине стараются воздерживаться от критики западных поставщиков, чтобы не выставлять в плохом свете союзников, оказывающих им помощь. Тем не менее один из местных чиновников заявил, что в Киеве устали от того, что им говорят о достаточном количестве оружия, отправляя поломанное или не выполняя контракты. Некоторые украинские документы указывают, например, что власти заплатили 19,8 миллиона долларов американскому поставщику Ultra Defense Corporation за ремонт гаубиц. Позднее технику отправили обратно, но поступила она в состоянии, "непригодном для боевых миссий". Отмечается, что в Пентагоне изучают этот вопрос проблем с поставками.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, пентагон, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины