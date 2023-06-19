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Американское СМИ сообщило о проблемах с поставками вооружений на Украину - РИА Новости, 19.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:17 19.06.2023 (обновлено: 18:39 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879205802.html
Американское СМИ сообщило о проблемах с поставками вооружений на Украину
Американское СМИ сообщило о проблемах с поставками вооружений на Украину - РИА Новости, 19.06.2023
Американское СМИ сообщило о проблемах с поставками вооружений на Украину
Киев заплатил западным поставщикам 800 миллионов долларов за вооружение, которое прислали в непригодном для боев состоянии или не отправили вовсе, пишет газета... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:17
2023-06-19T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
пентагон
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев заплатил западным поставщикам 800 миллионов долларов за вооружение, которое прислали в непригодном для боев состоянии или не отправили вовсе, пишет газета The New York Times со ссылкой на документы, источники и замминистра обороны Украины. По данным СМИ, эту сумму страна передала на соответствующие контракты с начала российской спецоперации. Как утверждают два источника, участвующие в закупке оружия Киевом, часть пропавших вооружений в итоге прислали, а некоторые поставщики вернули деньги. Тем не менее весной этого года оставались невыполненные соглашения на сотни миллионов долларов. "У нас были случаи, когда мы заплатили и не получили", — заявил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. В статье также отмечается, что зачастую поставляемое западное оружие оказывалось непригодным для использования украинскими войсками, требовало серьезного ремонта или подходило только для разбора на запчасти. Как указали эксперты, в любой отрезок времени около 30 процентов вооружения ВСУ находится на ремонте. При этом на Украине стараются воздерживаться от критики западных поставщиков, чтобы не выставлять в плохом свете союзников, оказывающих им помощь. Тем не менее один из местных чиновников заявил, что в Киеве устали от того, что им говорят о достаточном количестве оружия, отправляя поломанное или не выполняя контракты. Некоторые украинские документы указывают, например, что власти заплатили 19,8 миллиона долларов американскому поставщику Ultra Defense Corporation за ремонт гаубиц. Позднее технику отправили обратно, но поступила она в состоянии, "непригодном для боевых миссий". Отмечается, что в Пентагоне изучают этот вопрос проблем с поставками.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html
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в мире, украина, нато, пентагон, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Пентагон, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Американское СМИ сообщило о проблемах с поставками вооружений на Украину

NYT: Киев заплатил 800 млн долларов за сломанное или непоставленное оружие с Запада

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Cydney LeeПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Cydney Lee
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев заплатил западным поставщикам 800 миллионов долларов за вооружение, которое прислали в непригодном для боев состоянии или не отправили вовсе, пишет газета The New York Times со ссылкой на документы, источники и замминистра обороны Украины.
По данным СМИ, эту сумму страна передала на соответствующие контракты с начала российской спецоперации. Как утверждают два источника, участвующие в закупке оружия Киевом, часть пропавших вооружений в итоге прислали, а некоторые поставщики вернули деньги. Тем не менее весной этого года оставались невыполненные соглашения на сотни миллионов долларов.
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"У нас были случаи, когда мы заплатили и не получили", — заявил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.
В статье также отмечается, что зачастую поставляемое западное оружие оказывалось непригодным для использования украинскими войсками, требовало серьезного ремонта или подходило только для разбора на запчасти. Как указали эксперты, в любой отрезок времени около 30 процентов вооружения ВСУ находится на ремонте. При этом на Украине стараются воздерживаться от критики западных поставщиков, чтобы не выставлять в плохом свете союзников, оказывающих им помощь. Тем не менее один из местных чиновников заявил, что в Киеве устали от того, что им говорят о достаточном количестве оружия, отправляя поломанное или не выполняя контракты.
Некоторые украинские документы указывают, например, что власти заплатили 19,8 миллиона долларов американскому поставщику Ultra Defense Corporation за ремонт гаубиц. Позднее технику отправили обратно, но поступила она в состоянии, "непригодном для боевых миссий". Отмечается, что в Пентагоне изучают этот вопрос проблем с поставками.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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