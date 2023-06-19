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В Киеве назвали усиление армии единственным путем к завершению конфликта - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879192064.html
В Киеве назвали усиление армии единственным путем к завершению конфликта
В Киеве назвали усиление армии единственным путем к завершению конфликта - РИА Новости, 19.06.2023
В Киеве назвали усиление армии единственным путем к завершению конфликта
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в своем телеграм-канале, что единственный путь к завершению конфликта с Россией - это... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:13
2023-06-19T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в своем телеграм-канале, что единственный путь к завершению конфликта с Россией - это максимальное усиление военного потенциала Киева и "возвращение территорий". "Никакое перемирие, к которому так стремятся "миротворцы" в белом пальто, не способно принести мир… Единственный путь... предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России. Как следствие – возвращение территорий (Украине – ред.)", - написал Подоляк.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. В ходе российской военной операции против Киева увеличилось число российских регионов. По результатам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, эти территории стали субъектами Российской Федерации. Еще раньше, в марте 2014 года, в состав России по итогам всенародного голосования вошел Крым. Украинская сторона не признаёт легитимность этих референдумов.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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в мире, украина, михаил подоляк, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве назвали усиление армии единственным путем к завершению конфликта

Подоляк назвал усиление военного потенциала ВСУ единственным путем к завершению конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в своем телеграм-канале, что единственный путь к завершению конфликта с Россией - это максимальное усиление военного потенциала Киева и "возвращение территорий".
"Никакое перемирие, к которому так стремятся "миротворцы" в белом пальто, не способно принести мир… Единственный путь... предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России. Как следствие – возвращение территорий (Украине – ред.)", - написал Подоляк.
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Вчера, 08:00
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
В ходе российской военной операции против Киева увеличилось число российских регионов. По результатам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, эти территории стали субъектами Российской Федерации. Еще раньше, в марте 2014 года, в состав России по итогам всенародного голосования вошел Крым. Украинская сторона не признаёт легитимность этих референдумов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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