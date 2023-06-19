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Украинец, обвиняемый в подрыве здания в Мелитополе, частично признал вину - РИА Новости, 19.06.2023
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15:35 19.06.2023 (обновлено: 16:03 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879180062.html
Украинец, обвиняемый в подрыве здания в Мелитополе, частично признал вину
Украинец, обвиняемый в подрыве здания в Мелитополе, частично признал вину - РИА Новости, 19.06.2023
Украинец, обвиняемый в подрыве здания в Мелитополе, частично признал вину
Гражданин Украины Дмитрий Голубев, который, по версии следствия, устроил взрыв в здании МРЭО в Мелитополе и планировал еще два теракта, частично признал свою... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:35
2023-06-19T16:03
мелитополь
запорожская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
гибдд мвд рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Гражданин Украины Дмитрий Голубев, который, по версии следствия, устроил взрыв в здании МРЭО в Мелитополе и планировал еще два теракта, частично признал свою вину в ходе заседания в Южном окружном военном суде, передает корреспондент РИА Новости. Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд 11 апреля. В понедельник начался процесс по данному делу. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Голубеву вменяют статьи УК РФ "Акт международного терроризма", два покушения на акт международного терроризма и "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности". "Да, частично признаю", - сказал Голубев, отвечая на вопрос судьи о том, признает ли он вину в инкриминируемых преступлениях. Подсудимый уточнил, что признает фактические обстоятельства, но не согласен с квалификацией, поскольку "защищал свою страну". По версии следствия, в конце февраля - начале августа 2022 года Голубев, находясь в Запорожье, был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Под его руководством он прошел обучение, в частности, по изготовлению СВУ. Позже, получив составные части взрывных устройств, Голубев перевез их в Мелитополь и спрятал в тайнике, а потом сделал из них три взрывных устройства. От сотрудника военной разведки Украины, по данным обвинительного заключения, Голубев получил информацию об объектах, на которых нужно совершить взрывы: на участке дороги, в зданиях МРЭО и военно-гражданской администрации Запорожской области, расположенных в Мелитополе. Голубев 8 августа установил одно из СВУ на заборе рядом с участком дороги, где проходил маршрут следования представителей администрации Запорожской области. Взорвать его он планировал до конца месяца, но не смог, так как взрывчатку обнаружили сотрудники ФСБ. 10 августа он установил взрывчатку с таймером на вечер того же дня на окно возле главного входа в отделения №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области. В результате взрыва был поврежден фасад и внутреннее помещение здания. Третий взрыв Голубев планировал устроить в августе у здания администрации, но не смог, так как силовики обнаружили его тайник со взрывчаткой.
https://ria.ru/20230618/vzryvy-1878949581.html
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мелитополь, запорожская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гибдд мвд рф
Мелитополь, Запорожская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ГИБДД МВД РФ
Украинец, обвиняемый в подрыве здания в Мелитополе, частично признал вину

Украинец, обвиняемый в подрыве здания МРЭО в Мелитополе, частично признал свою вину в суде

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГражданин Украины Дмитрий Голубев, обвиняемый в терроризме, на заседании в Южном окружном военном суде
Гражданин Украины Дмитрий Голубев, обвиняемый в терроризме, на заседании в Южном окружном военном суде - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Гражданин Украины Дмитрий Голубев, обвиняемый в терроризме, на заседании в Южном окружном военном суде
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Гражданин Украины Дмитрий Голубев, который, по версии следствия, устроил взрыв в здании МРЭО в Мелитополе и планировал еще два теракта, частично признал свою вину в ходе заседания в Южном окружном военном суде, передает корреспондент РИА Новости.
Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд 11 апреля. В понедельник начался процесс по данному делу. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Голубеву вменяют статьи УК РФ "Акт международного терроризма", два покушения на акт международного терроризма и "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности".
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"Да, частично признаю", - сказал Голубев, отвечая на вопрос судьи о том, признает ли он вину в инкриминируемых преступлениях. Подсудимый уточнил, что признает фактические обстоятельства, но не согласен с квалификацией, поскольку "защищал свою страну".
По версии следствия, в конце февраля - начале августа 2022 года Голубев, находясь в Запорожье, был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Под его руководством он прошел обучение, в частности, по изготовлению СВУ. Позже, получив составные части взрывных устройств, Голубев перевез их в Мелитополь и спрятал в тайнике, а потом сделал из них три взрывных устройства.
От сотрудника военной разведки Украины, по данным обвинительного заключения, Голубев получил информацию об объектах, на которых нужно совершить взрывы: на участке дороги, в зданиях МРЭО и военно-гражданской администрации Запорожской области, расположенных в Мелитополе.
Голубев 8 августа установил одно из СВУ на заборе рядом с участком дороги, где проходил маршрут следования представителей администрации Запорожской области. Взорвать его он планировал до конца месяца, но не смог, так как взрывчатку обнаружили сотрудники ФСБ. 10 августа он установил взрывчатку с таймером на вечер того же дня на окно возле главного входа в отделения №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области. В результате взрыва был поврежден фасад и внутреннее помещение здания. Третий взрыв Голубев планировал устроить в августе у здания администрации, но не смог, так как силовики обнаружили его тайник со взрывчаткой.
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МелитопольЗапорожская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ГИБДД МВД РФ
 
 
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