https://ria.ru/20230619/ukraina-1879012956.html

Найти деньги для Киева: перед Европой встала стратегическая задача

Найти деньги для Киева: перед Европой встала стратегическая задача - РИА Новости, 19.06.2023

Найти деньги для Киева: перед Европой встала стратегическая задача

Когда на Западе замораживали российские активы, неважно, государственные или частные, когда накладывали санкции и подводили под рестрикции все, что только... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T08:00

2023-06-19T08:00

2023-06-19T08:15

украина

франция

лондон

катрин колонна

евросоюз

еврокомиссия

аналитика

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Когда на Западе замораживали российские активы, неважно, государственные или частные, когда накладывали санкции и подводили под рестрикции все, что только можно, глаза атлантистов-глобалистов сверкали от азарта и предвкушения прибылей. Еще бы — у них грабеж (стран, народов и иногда целых континентов) на протяжении многих лет и даже столетий был самым эффективным и, главное, стремительным источником получения крупных доходов при минимуме приложенных усилий.Сейчас мы русские активы заморозим, а потом под шумок "поражения России" их конфискуем и дальше будем распоряжаться награбленным так, как посчитаем нужным.Эйфория, несмотря на предостережения людей опытных и немножко знающих российскую историю, продолжалась больше полутора лет. И вот холодный "душ Шарко" прямо на голову коллективного Брюсселя. Душ с напором и ледяной водой открыл тот, от кого ничего подобного Еврокомиссия не ожидала. Евроцентробанк в меморандуме, которому "дали утечь" в СМИ, предупредил, что если евробюрократы притронутся даже не к самим активам, а к процентам, которые наросли за эти месяцы, начнется не просто бегство капитала из еврозоны (там депрессия — вернее, рецессия — уже наступила), а будет подорвано доверие к общеевропейской валюте, что означает начало деевровизации. Иными словами, евро постепенно утратит статус одной из резервных валют. И его место будет занято. Прости-прощай стабильность финансовой системы континента.Financial Times нарисовала картину маслом, не упустив ни единой детали.Банкиры любят тишину, а не трескотню, еще больше они сторонятся политического пиара. И можно предположить, что публикация содержания конфиденциального документа — это и реакция на сказанное, в частности, главой МИД Франции Катрин Колонна, что "финансовые возможности для восстановления Украины, которые будут обсуждаться в Лондоне, имеются". В столице королевства с помпой должна начать работу уже вторая конференция по восстановлению украинской экономики. После первой, прошедшей в Лугано, были сказаны все приятные всем участникам слова. И?Германия, видимо, предчувствуя недоброе, еще на прошлой неделе заявила, что, во-первых, не будет увеличивать свой взнос в общий бюджет ЕС, потому что "из-за помощи Украине денег не осталось".И во-вторых, если так и дальше все будет развиваться, то немецкой индустрии придет капут, сказал Берлин.Париж, почуяв, что хоть тут он может стать "наполеоном на час", заикнулся о возможности подсобрать финансы.Если немецкий бюджет еще можно назвать бюджетом, то французский бюджет — это когда специально обученные люди ищут тех, кто бы им одолжил. Макрону такого рода занятие по душе — с помпой принимая в Елисейском дворце наследного принца Саудовской Аравии, он не мог обойти тему денег и нефти стороной. Пресса сообщила, что обсуждался "вопрос влияния на Россию в связи с ситуацией на Украине".Но на самом деле Парижу требуется другое: в Лондоне нужно хотя бы пообещать дать средств Киеву на "восстановление экономики", а для самого себя деньги получить. Если немецкой индустрии каюк в случае отсутствия в трубопроводе русского газа, то французская казна окажется не в состоянии оплачивать обязательства уже перед собственными гражданами.И эти обязательства — вовсе не возведение транспортных артерий, создание или реконструкция объектов, составляющих инфраструктуру экономики. Все проще — под вопросом, например, наличие самых элементарных медикаментов в аптеках грядущей осенью. Антибиотиков, жаропонижающих, противовоспалительных. Были в дефиците прошлой зимой, и таковой продолжится. Их производство во Франции так и не налажено в нужном объеме.Не решена проблема обеспечения скорой помощью — отделения неотложки больниц даже в крупных городах закрываются и не принимают пациентов по ночам. Потому что нет медперсонала. Так что, дорогие пациенты, либо терпите до утра, либо умирайте. Выбор есть.Иллюстрация общеевропейскому социальному декадансу — марсельские улицы и авеню, заросшие грязью и неубранным мусором так, что купаться после дождя, который смывает использованные памперсы, юзанные средства женской гигиены и мужской контрацепции в море, запрещают исправно и регулярно.Единственный в городе с почти миллионным населением участок, где тротуар без единой соринки и опорожненные урны для мусора — рядом с консульством России. Даже тут наша страна оказалась в выигрыше — не только экономическом и геополитическом, но и цивилизационном.

https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html

https://ria.ru/20230618/roman-1879010116.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html

https://ria.ru/20230617/khab-1878894024.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

украина, франция, лондон, катрин колонна, евросоюз, еврокомиссия, аналитика