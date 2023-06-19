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Сбывается худшее. Что показало контрнаступление Украины - РИА Новости, 19.06.2023
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08:00 19.06.2023 (обновлено: 08:16 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html
Сбывается худшее. Что показало контрнаступление Украины
Сбывается худшее. Что показало контрнаступление Украины - РИА Новости, 19.06.2023
Сбывается худшее. Что показало контрнаступление Украины
Западные СМИ предупреждают: провал контрнаступления дорого обойдется Киеву. Союзники из НАТО урежут финансирование, поставки вооружений, и ВСУ не смогут... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:00
2023-06-19T08:16
украина
киев
сша
петр павел
валерий залужный
константин бондаренко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Западные СМИ предупреждают: провал контрнаступления дорого обойдется Киеву. Союзники из НАТО урежут финансирование, поставки вооружений, и ВСУ не смогут продолжать боевые действия с прежней интенсивностью. К чему готовят Украину — в материале РИА Новости.План не сработалКиевский режим твердил о контрнаступлении с осени прошлого года. Его ждали зимой, затем весной, но ВСУ двинулись вперед лишь в первых числах июня.Задачей максимум считался захват Крыма, удовлетворительный сценарий — ликвидация сухопутного коридора на полуостров. Но, как выяснилось, даже с преодолением серой зоны на линии соприкосновения у ударных группировок проблемы.Газета The Washington Post сообщает, что ВСУ наступают сразу по нескольким направлениям. В бой ввели подразделения, обученные по методике НАТО и оснащенные западным оружием. Ситуация пока неясная. Американские журналисты полагают, что для достижения внятного результата Киеву понадобится несколько месяцев.Британский телеканал Sky News оправдывает неубедительные итоги двух недель наступления минными полями. К тому же российская армия хорошо обороняется и маневрирует между тактическими рубежами, что дорого обходится атакующим. В общем, несмотря на широкое применение западной бронетехники, в том числе тяжелой, успех операции под вопросом.Военный обозреватель Bild Юлиан Репке указывает, что в ДНР ВСУ немного продвинулись, но в Запорожской области дела обстоят хуже. Под городом Орехов за неделю, по мнению западных аналитиков, Киев потерял как минимум семь танков Leopard 2 и 12 боевых машин пехоты Bradley. Правда, около 40 тысяч бойцов все еще находятся в резерве.В агентстве Reuters опасаются, что к моменту, когда ВСУ подберутся к основной линии обороны, они понесут слишком тяжелые потери и не смогут продолжать наступление. А глубина российских укреплений — десять-пятнадцать километров. Киеву мог бы помочь фактор "оперативной и тактической внезапности", но его уже нет.Запад не поможетЗато президент Чехии, генерал армии в отставке Петр Павел полон оптимизма. По его словам, Украина всерьез еще ничего не предпринимала, а нынешние боевые действия — только подготовительный этап. "Исходя из своего военного опыта, я назвал бы это формирующими операциями", — сказал он. А 10-12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе альянс, по его мнению, предоставит Киеву такие же гарантии безопасности, как и Израилю. То есть обеспечит вооружениями и откроет доступ к военным технологиям.В свою очередь, начальник военного штаба ЕС Эрве Блежан повторил, что НАТО не собирается вводить войска на Украину, так как не является стороной конфликта и не хочет становиться ею. Также в интервью французскому телеканалу LCI он сообщил, что вне зависимости от исхода контрнаступления ВСУ война продолжится. "Им не удастся вернуть все территории", — подчеркнул Блежан.Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что сейчас рано говорить о том, станет ли операция ВСУ поворотным моментом. Но чем дальше Киев продвинется, тем сильнее будут его переговорные позиции. При этом альянс до сих пор не принял окончательного решения по новым поставкам оружия.Издание Politico связывает это с приближением президентских выборов в США. Причем в Вашингтоне разочарованы первыми результатами контрнаступления. Киевские власти жалуются, что обсуждать с ними очередные поставки готовы лишь после завершения этой фазы конфликта. "Двухпартийная поддержка Украины дает трещины", — констатирует The Washington Post."Мы еще не начали"Главком ВСУ Валерий Залужный в телефонной беседе с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли сообщил о тяжелых боях "оборонительного и наступательного характера". И попросил усилить ПВО.Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил: "Мы еще не начали контрнаступление, а Россия говорит, что уже выиграла". По его словам, в данный момент ВСУ решают несколько задач: ликвидировать как можно больше российской живой силы и техники, а также малочисленными подразделениями запугать противника и продвинуться на нескольких направлениях.Однако даже в Киеве с ним многие не согласны. Это не то контрнаступление, которого ждали западные партнеры и обыватели, уверен политолог Константин Бондаренко. В интервью одному из местных медиа он сказал, что украинцам следует готовиться не к победоносному походу, а к "кровавой мясорубке". "Будет много разочарования и критики в адрес политического и военного руководства. При этом все заметнее напряжение между президентом Владимиром Зеленским и Залужным, который, по слухам, не поддерживал нынешнюю операцию. Именно поэтому на первый план вышел командующий Сухопутными войсками Александр Сырский", — объяснил Бондаренко.Украинский политолог Руслан Бортник считает, что хоть о каком-то успехе уместно будет говорить, если Киев возьмет под огневой контроль часть сухопутного коридора в Крым. Вместе с тем, чем бы ни закончилась эта операция, после нее следует ожидать возобновления переговоров, замороженных в Турции весной 2022-го. "Возможно, Москва и Киев приблизятся к перемирию. В конце концов, Украина добилась стратегической цели — сохранила независимость, но если боевые действия продолжатся, эта проблема снова станет актуальной", — сказал он.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов тоже предсказывает разморозку переговоров. "Если Украина провалит контрнаступление, ее союзники решат, что вся военная помощь, поступавшая последние полтора года, оказалась бесполезной. Можно и дальше выделять миллиарды долларов, но дивидендов не будет. Судя по информации российских и украинских военкоров, а также западных СМИ, дело идет к тому, что поддержку сократят", — рассуждает он.Неспособность победить Россию на поле боя вернет киевские власти к переговорам — о мире или хотя бы перемирии, считает Денисов. Другого варианта у Украины просто не останется.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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украина, киев, сша, петр павел, валерий залужный, константин бондаренко, вооруженные силы украины, bild, нато, политика
Украина, Киев, США, Петр Павел, Валерий Залужный, Константин Бондаренко, Вооруженные силы Украины, Bild, НАТО, Политика

Сбывается худшее. Что показало контрнаступление Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодбитый танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Подбитый танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Западные СМИ предупреждают: провал контрнаступления дорого обойдется Киеву. Союзники из НАТО урежут финансирование, поставки вооружений, и ВСУ не смогут продолжать боевые действия с прежней интенсивностью. К чему готовят Украину — в материале РИА Новости.

План не сработал

Киевский режим твердил о контрнаступлении с осени прошлого года. Его ждали зимой, затем весной, но ВСУ двинулись вперед лишь в первых числах июня.
Задачей максимум считался захват Крыма, удовлетворительный сценарий — ликвидация сухопутного коридора на полуостров. Но, как выяснилось, даже с преодолением серой зоны на линии соприкосновения у ударных группировок проблемы.
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинский танкист
Украинский танкист - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинский танкист
Газета The Washington Post сообщает, что ВСУ наступают сразу по нескольким направлениям. В бой ввели подразделения, обученные по методике НАТО и оснащенные западным оружием. Ситуация пока неясная. Американские журналисты полагают, что для достижения внятного результата Киеву понадобится несколько месяцев.
Британский телеканал Sky News оправдывает неубедительные итоги двух недель наступления минными полями. К тому же российская армия хорошо обороняется и маневрирует между тактическими рубежами, что дорого обходится атакующим. В общем, несмотря на широкое применение западной бронетехники, в том числе тяжелой, успех операции под вопросом.
© AP Photo / Efrem LukatskyРаненый украинский солдат в медпункте под Артемовском
Раненый украинский солдат в медпункте под Артемовском - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Раненый украинский солдат в медпункте под Артемовском
Военный обозреватель Bild Юлиан Репке указывает, что в ДНР ВСУ немного продвинулись, но в Запорожской области дела обстоят хуже. Под городом Орехов за неделю, по мнению западных аналитиков, Киев потерял как минимум семь танков Leopard 2 и 12 боевых машин пехоты Bradley. Правда, около 40 тысяч бойцов все еще находятся в резерве.
В агентстве Reuters опасаются, что к моменту, когда ВСУ подберутся к основной линии обороны, они понесут слишком тяжелые потери и не смогут продолжать наступление. А глубина российских укреплений — десять-пятнадцать километров. Киеву мог бы помочь фактор "оперативной и тактической внезапности", но его уже нет.
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Запад не поможет

Зато президент Чехии, генерал армии в отставке Петр Павел полон оптимизма. По его словам, Украина всерьез еще ничего не предпринимала, а нынешние боевые действия — только подготовительный этап. "Исходя из своего военного опыта, я назвал бы это формирующими операциями", — сказал он. А 10-12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе альянс, по его мнению, предоставит Киеву такие же гарантии безопасности, как и Израилю. То есть обеспечит вооружениями и откроет доступ к военным технологиям.
В свою очередь, начальник военного штаба ЕС Эрве Блежан повторил, что НАТО не собирается вводить войска на Украину, так как не является стороной конфликта и не хочет становиться ею. Также в интервью французскому телеканалу LCI он сообщил, что вне зависимости от исхода контрнаступления ВСУ война продолжится. "Им не удастся вернуть все территории", — подчеркнул Блежан.
Фотография, опубликованная в соцсетях президента Чехии Петра Павела
Фотография, опубликованная в соцсетях президента Чехии Петра Павела
Фотография, опубликованная в соцсетях президента Чехии Петра Павела
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что сейчас рано говорить о том, станет ли операция ВСУ поворотным моментом. Но чем дальше Киев продвинется, тем сильнее будут его переговорные позиции. При этом альянс до сих пор не принял окончательного решения по новым поставкам оружия.
Издание Politico связывает это с приближением президентских выборов в США. Причем в Вашингтоне разочарованы первыми результатами контрнаступления. Киевские власти жалуются, что обсуждать с ними очередные поставки готовы лишь после завершения этой фазы конфликта. "Двухпартийная поддержка Украины дает трещины", — констатирует The Washington Post.
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"Мы еще не начали"

Главком ВСУ Валерий Залужный в телефонной беседе с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли сообщил о тяжелых боях "оборонительного и наступательного характера". И попросил усилить ПВО.
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил: "Мы еще не начали контрнаступление, а Россия говорит, что уже выиграла". По его словам, в данный момент ВСУ решают несколько задач: ликвидировать как можно больше российской живой силы и техники, а также малочисленными подразделениями запугать противника и продвинуться на нескольких направлениях.
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Однако даже в Киеве с ним многие не согласны. Это не то контрнаступление, которого ждали западные партнеры и обыватели, уверен политолог Константин Бондаренко. В интервью одному из местных медиа он сказал, что украинцам следует готовиться не к победоносному походу, а к "кровавой мясорубке". "Будет много разочарования и критики в адрес политического и военного руководства. При этом все заметнее напряжение между президентом Владимиром Зеленским и Залужным, который, по слухам, не поддерживал нынешнюю операцию. Именно поэтому на первый план вышел командующий Сухопутными войсками Александр Сырский", — объяснил Бондаренко.
Украинский политолог Руслан Бортник считает, что хоть о каком-то успехе уместно будет говорить, если Киев возьмет под огневой контроль часть сухопутного коридора в Крым. Вместе с тем, чем бы ни закончилась эта операция, после нее следует ожидать возобновления переговоров, замороженных в Турции весной 2022-го. "Возможно, Москва и Киев приблизятся к перемирию. В конце концов, Украина добилась стратегической цели — сохранила независимость, но если боевые действия продолжатся, эта проблема снова станет актуальной", — сказал он.
© AP Photo / Vadim GhirdaКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов тоже предсказывает разморозку переговоров. "Если Украина провалит контрнаступление, ее союзники решат, что вся военная помощь, поступавшая последние полтора года, оказалась бесполезной. Можно и дальше выделять миллиарды долларов, но дивидендов не будет. Судя по информации российских и украинских военкоров, а также западных СМИ, дело идет к тому, что поддержку сократят", — рассуждает он.
Неспособность победить Россию на поле боя вернет киевские власти к переговорам — о мире или хотя бы перемирии, считает Денисов. Другого варианта у Украины просто не останется.
Украинский военнослужащий в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
"Все хуже, чем думали". Украина раскрыла цели контрнаступления
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УкраинаКиевСШАПетр ПавелВалерий ЗалужныйКонстантин БондаренкоВооруженные силы УкраиныBildНАТОПолитика
 
 
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