https://ria.ru/20230619/uganda-1879247528.html

В Уганде арестовали директора и завуча по делу об атаке на школу

В Уганде арестовали директора и завуча по делу об атаке на школу - РИА Новости, 19.06.2023

В Уганде арестовали директора и завуча по делу об атаке на школу

Правоохранители Уганды арестовали 20 подозреваемых по делу о теракте в школе, жертвами которого стали более 40 человек, сообщает местное издание Chimp Reports. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T21:41

2023-06-19T21:41

2023-06-19T21:41

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правоохранители Уганды арестовали 20 подозреваемых по делу о теракте в школе, жертвами которого стали более 40 человек, сообщает местное издание Chimp Reports. Нападение на среднюю школу в городе Мпондве в округе Касесе на западе страны произошло 16 июня. Террористами было убито 42 человека, в том числе 37 школьников. Ответственность за атаку власти возложили на исламистскую группировку повстанцев "Союзных демократических сил" (ADF). "Было арестовано по меньшей мере 20 пособников ADF… В том числе директор и завуч школы", - сообщил представитель полиции Фред Энанга. Первая леди Уганды Джанет Мусевени, занимающая пост министра образования, также рассказала о возможной связи с терактом некоммерческой организации (НКО), которая предоставляла школе финансовую помощь. По ее словам, НКО направила в школу аудиторов для проверки учебников. "В четверг мы сказали этим аудиторам, чтобы они ушли, а в пятницу произошел трагический инцидент", - сказала супруга президента страны. Согласно изданию, следствие подозревает, что владельцы школы одновременно были руководителями НКО и наняли террористов из ADF, чтобы сжечь школу. Группировка ADF была создана в 1995 году и действует на территории ДР Конго и Уганды. В группу повстанцев входят оппозиционные действующему президенту Уганды Йовери Мусевени силы и исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической. ООН обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей с 2014 года. В 2017 году повстанцы поклялись в верности террористической группировке "Исламское государство"*. В апреле 2019 года ИГ впервые взяла ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго (МООНСДРК).* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230617/diplomatiya-1878789998.html

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в мире, уганда, россия, йовери мусевени, оон