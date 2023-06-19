https://ria.ru/20230619/udar-1879122456.html
В Киеве заявили о мощном ударе, который Путин нанес по Зеленскому
В Киеве заявили о мощном ударе, который Путин нанес по Зеленскому - РИА Новости, 19.06.2023
В Киеве заявили о мощном ударе, который Путин нанес по Зеленскому
Президент России Владимир Путин полностью дискредитировал Владимира Зеленского, показав парафированный в 2022 году стамбульский договор с Киевом, заявил бывший... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:15
2023-06-19T13:15
2023-06-19T19:27
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
владимир путин
олег соскин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_a3faac0f274be0921fe3b53cd791c4bd.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин полностью дискредитировал Владимира Зеленского, показав парафированный в 2022 году стамбульский договор с Киевом, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Зеленский, ты как голый король теперь стоишь. Путин тебя раздел по полной программе и поставил на сцену вместе с твоим правительством", — указал он.Политолог утверждает, что показанный документ поставил Зеленского, его правительство и Украину в очень сложное положение и без надлежащего плана действий для выхода из него наилучшим вариантом спасения для украинского лидера будет бегство из страны."Режим Зеленского себя исчерпал. Все. Он не способен двигаться дальше, его дискредитировали", — подытожил Соскин.Ранее бывший советник заявлял, что наступление Вооруженных сил Украины провалилось из-за серьезного просчета президента Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20230619/zelenskiy-1879073328.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8bd943be4c56681944c608568893108d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, олег соскин
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Олег Соскин
В Киеве заявили о мощном ударе, который Путин нанес по Зеленскому
Экс-советник Кучмы Соскин: Путин дискредитировал Зеленского, показав стамбульский договор