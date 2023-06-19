https://ria.ru/20230619/udar-1879122456.html

В Киеве заявили о мощном ударе, который Путин нанес по Зеленскому

В Киеве заявили о мощном ударе, который Путин нанес по Зеленскому - РИА Новости, 19.06.2023

В Киеве заявили о мощном ударе, который Путин нанес по Зеленскому

Президент России Владимир Путин полностью дискредитировал Владимира Зеленского, показав парафированный в 2022 году стамбульский договор с Киевом, заявил бывший... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:15

2023-06-19T13:15

2023-06-19T19:27

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин полностью дискредитировал Владимира Зеленского, показав парафированный в 2022 году стамбульский договор с Киевом, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Зеленский, ты как голый король теперь стоишь. Путин тебя раздел по полной программе и поставил на сцену вместе с твоим правительством", — указал он.Политолог утверждает, что показанный документ поставил Зеленского, его правительство и Украину в очень сложное положение и без надлежащего плана действий для выхода из него наилучшим вариантом спасения для украинского лидера будет бегство из страны."Режим Зеленского себя исчерпал. Все. Он не способен двигаться дальше, его дискредитировали", — подытожил Соскин.Ранее бывший советник заявлял, что наступление Вооруженных сил Украины провалилось из-за серьезного просчета президента Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20230619/zelenskiy-1879073328.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, олег соскин