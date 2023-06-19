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В Киеве заявили о мощном ударе, который Путин нанес по Зеленскому - РИА Новости, 19.06.2023
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13:15 19.06.2023 (обновлено: 19:27 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/udar-1879122456.html
В Киеве заявили о мощном ударе, который Путин нанес по Зеленскому
В Киеве заявили о мощном ударе, который Путин нанес по Зеленскому - РИА Новости, 19.06.2023
В Киеве заявили о мощном ударе, который Путин нанес по Зеленскому
Президент России Владимир Путин полностью дискредитировал Владимира Зеленского, показав парафированный в 2022 году стамбульский договор с Киевом, заявил бывший... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:15
2023-06-19T19:27
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владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин полностью дискредитировал Владимира Зеленского, показав парафированный в 2022 году стамбульский договор с Киевом, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Зеленский, ты как голый король теперь стоишь. Путин тебя раздел по полной программе и поставил на сцену вместе с твоим правительством&quot;, — указал он.Политолог утверждает, что показанный документ поставил Зеленского, его правительство и Украину в очень сложное положение и без надлежащего плана действий для выхода из него наилучшим вариантом спасения для украинского лидера будет бегство из страны.&quot;Режим Зеленского себя исчерпал. Все. Он не способен двигаться дальше, его дискредитировали&quot;, — подытожил Соскин.Ранее бывший советник заявлял, что наступление Вооруженных сил Украины провалилось из-за серьезного просчета президента Владимира Зеленского.
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, олег соскин
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Олег Соскин
В Киеве заявили о мощном ударе, который Путин нанес по Зеленскому

Экс-советник Кучмы Соскин: Путин дискредитировал Зеленского, показав стамбульский договор

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин полностью дискредитировал Владимира Зеленского, показав парафированный в 2022 году стамбульский договор с Киевом, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Зеленский, ты как голый король теперь стоишь. Путин тебя раздел по полной программе и поставил на сцену вместе с твоим правительством", — указал он.

Политолог утверждает, что показанный документ поставил Зеленского, его правительство и Украину в очень сложное положение и без надлежащего плана действий для выхода из него наилучшим вариантом спасения для украинского лидера будет бегство из страны.
«

"Режим Зеленского себя исчерпал. Все. Он не способен двигаться дальше, его дискредитировали", — подытожил Соскин.

Ранее бывший советник заявлял, что наступление Вооруженных сил Украины провалилось из-за серьезного просчета президента Владимира Зеленского.
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В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинОлег Соскин
 
 
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