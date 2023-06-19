Причастный к убийству посла России в Турции живет в США, пишут СМИ
Sabah: причастный к убийству посла Андрея Карлова владеет подставными фирмами в США
© РИА Новости / Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL | Перейти в медиабанкЦветы у портрета посла России в Турции Андрея Карлова в здании министерства иностранных дел РФ
Цветы у портрета посла России в Турции Андрея Карлова в здании министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. Один из предполагаемых организаторов убийства в 2016 году посла РФ в Анкаре Андрея Карлова Темель Алсанчак живет в американском штате Техас, где создал подставные компании для предоставления виз членам запрещенной в Турции организации проповедника Фехтухаллаха Гюлена (FETÖ), пишет в понедельник газета Sabah со ссылкой на свои источники в структурах безопасности Турции.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России. Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который их отверг. В марте 2021 года суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
"Газета нашла Темеля Алсанчака под кодовым именем "Кадир", "главного имама полиции Турции", который инструктировал Мевлюта Мерта Алтынташа, полицейского, убившего посла России в Анкаре Андрея Карлова. Он живет в Далласе, штат Техас, США", - пишет издание.
По информации газеты, беглый член FETÖ создал подставные компании "как для сокрытия разведывательной информации", так и для того, чтобы через них оформлять рабочие визы для членов запрещенной в Турции организации.
"Убийство было совершено с целью полностью разорвать политические и военные отношения между Турцией и Российской Федерацией и довести их до состояния войны. Темель Алсанчак, который был первым номером среди организаторов убийства Карлова, лично передал приказ о казни беглому Мурату Токаю, начальнику полиции Анкары, чтобы тот уведомил об этом Алтынташа", - уточняет издание.
Газета на своем сайте опубликовала фотографии Алсанчака и его виллы в Техасе, где он живет.