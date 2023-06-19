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Причастный к убийству посла России в Турции живет в США, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2023
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10:30 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/ubiystvo-1879071804.html
Причастный к убийству посла России в Турции живет в США, пишут СМИ
Причастный к убийству посла России в Турции живет в США, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2023
Причастный к убийству посла России в Турции живет в США, пишут СМИ
Один из предполагаемых организаторов убийства в 2016 году посла РФ в Анкаре Андрея Карлова Темель Алсанчак живет в американском штате Техас, где создал... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:30
2023-06-19T10:30
в мире
россия
турция
анкара (провинция)
андрей карлов
фетхуллах гюлен
владимир путин
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АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. Один из предполагаемых организаторов убийства в 2016 году посла РФ в Анкаре Андрея Карлова Темель Алсанчак живет в американском штате Техас, где создал подставные компании для предоставления виз членам запрещенной в Турции организации проповедника Фехтухаллаха Гюлена (FETÖ), пишет в понедельник газета Sabah со ссылкой на свои источники в структурах безопасности Турции. Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России. Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который их отверг. В марте 2021 года суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры. "Газета нашла Темеля Алсанчака под кодовым именем "Кадир", "главного имама полиции Турции", который инструктировал Мевлюта Мерта Алтынташа, полицейского, убившего посла России в Анкаре Андрея Карлова. Он живет в Далласе, штат Техас, США", - пишет издание. По информации газеты, беглый член FETÖ создал подставные компании "как для сокрытия разведывательной информации", так и для того, чтобы через них оформлять рабочие визы для членов запрещенной в Турции организации. "Убийство было совершено с целью полностью разорвать политические и военные отношения между Турцией и Российской Федерацией и довести их до состояния войны. Темель Алсанчак, который был первым номером среди организаторов убийства Карлова, лично передал приказ о казни беглому Мурату Токаю, начальнику полиции Анкары, чтобы тот уведомил об этом Алтынташа", - уточняет издание. Газета на своем сайте опубликовала фотографии Алсанчака и его виллы в Техасе, где он живет.
https://ria.ru/20230428/ubiystvo-1868362243.html
https://ria.ru/20211219/karlov-1764418081.html
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турция
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в мире, россия, турция, анкара (провинция), андрей карлов, фетхуллах гюлен, владимир путин
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция), Андрей Карлов, Фетхуллах Гюлен, Владимир Путин
Причастный к убийству посла России в Турции живет в США, пишут СМИ

Sabah: причастный к убийству посла Андрея Карлова владеет подставными фирмами в США

© РИА Новости / Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL | Перейти в медиабанкЦветы у портрета посла России в Турции Андрея Карлова в здании министерства иностранных дел РФ
Цветы у портрета посла России в Турции Андрея Карлова в здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL
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Цветы у портрета посла России в Турции Андрея Карлова в здании министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. Один из предполагаемых организаторов убийства в 2016 году посла РФ в Анкаре Андрея Карлова Темель Алсанчак живет в американском штате Техас, где создал подставные компании для предоставления виз членам запрещенной в Турции организации проповедника Фехтухаллаха Гюлена (FETÖ), пишет в понедельник газета Sabah со ссылкой на свои источники в структурах безопасности Турции.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России. Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который их отверг. В марте 2021 года суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Чавушоглу назвал убийство посла Карлова одним из самых тяжелых моментов
28 апреля, 10:26
"Газета нашла Темеля Алсанчака под кодовым именем "Кадир", "главного имама полиции Турции", который инструктировал Мевлюта Мерта Алтынташа, полицейского, убившего посла России в Анкаре Андрея Карлова. Он живет в Далласе, штат Техас, США", - пишет издание.
По информации газеты, беглый член FETÖ создал подставные компании "как для сокрытия разведывательной информации", так и для того, чтобы через них оформлять рабочие визы для членов запрещенной в Турции организации.
"Убийство было совершено с целью полностью разорвать политические и военные отношения между Турцией и Российской Федерацией и довести их до состояния войны. Темель Алсанчак, который был первым номером среди организаторов убийства Карлова, лично передал приказ о казни беглому Мурату Токаю, начальнику полиции Анкары, чтобы тот уведомил об этом Алтынташа", - уточняет издание.
Газета на своем сайте опубликовала фотографии Алсанчака и его виллы в Техасе, где он живет.
Бюст Андрея Карлова в посольстве России в Анкаре, Турция. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
В МИД Турции отметили вклад посла Карлова в российско-турецкие отношения
19 декабря 2021, 09:53
 
В миреРоссияТурцияАнкара (провинция)Андрей КарловФетхуллах ГюленВладимир Путин
 
 
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