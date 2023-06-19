https://ria.ru/20230619/tver-1879249916.html

В Твери начали проводить проверки после ролика с избиением ребенка

В Твери начали проводить проверки после ролика с избиением ребенка - РИА Новости, 19.06.2023

В Твери начали проводить проверки после ролика с избиением ребенка

СК и прокуратура организовали проверки после публикации ролика с избиением ребенка группой подростков в Твери, сообщили ведомства. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T22:20

2023-06-19T22:20

2023-06-19T23:18

происшествия

тверь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 19 июн – РИА Новости. СК и прокуратура организовали проверки после публикации ролика с избиением ребенка группой подростков в Твери, сообщили ведомства. "В Твери по сообщению соцсети следователями СК России начата доследственная проверка по факту избиения группой подростков ребенка.️ "В ходе мониторинга социальной сети выявлена публикация, в которой сообщается, что в городе Твери группа подростков из восьми человек нанесла ребенку побои. Происшествие случилось в микрорайоне Южный. Происходящее было снято на видео и выложено в социальную сеть", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК по Тверской области.Отмечается, что следователи начали доследственную проверку. Проверку организовала и прокуратура. По данным регионального надзорного ведомства, в ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону, полиция также устанавливает обстоятельства произошедшего. В районный отдел УМВД поступило заявление от мамы ребенка.

https://ria.ru/20230619/ukrainets-1879043602.html

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происшествия, тверь, россия, следственный комитет россии (ск рф)