https://ria.ru/20230619/turisty-1879068265.html

В горах Карачаево-Черкесии ищут двух туристов из Москвы

В горах Карачаево-Черкесии ищут двух туристов из Москвы - РИА Новости, 19.06.2023

В горах Карачаево-Черкесии ищут двух туристов из Москвы

Спасатели в горах Карачаево-Черкесии продолжают поиски двух туристов из Москвы, еще двое нашлись самостоятельно, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T10:15

2023-06-19T10:15

2023-06-19T10:15

туризм

москва

происшествия

карачаево-черкесская республика (кчр)

новости - туризм

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НАЛЬЧИК, 19 июн - РИА Новости. Спасатели в горах Карачаево-Черкесии продолжают поиски двух туристов из Москвы, еще двое нашлись самостоятельно, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. Ранее сообщалось, что в воскресенье в горах в Зеленчукском районе не вышла на связь группа из четырех туристов из Москвы. На поиски вышли трое спасателей Архызского поисково-спасательного подразделения МЧС России. Туристов искали до темноты, но не нашли. "Позже две участницы группы самостоятельно вернулись на базу Архызского поисково-спасательного подразделения. По их информации, руководитель группы и одна участница сорвались с перевала Браконьеров. При падении руководитель группы получил травму, находится в сознании, участница группы получила ушибы", - говорится в сообщении. Пострадавшие остались на месте происшествия, у них есть палатка и продукты питания на двое суток. "На поиски привлечена группировка МЧС России в составе 12 человек и 2 единиц техники. Расстояние от Архызского поисково-спасательного подразделения до точки, где ожидают помощь пострадавшие туристы, около 28 километров", - отмечает ведомство.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр), новости - туризм