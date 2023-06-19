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В горах Карачаево-Черкесии ищут двух туристов из Москвы
В горах Карачаево-Черкесии ищут двух туристов из Москвы - РИА Новости, 19.06.2023
В горах Карачаево-Черкесии ищут двух туристов из Москвы
Спасатели в горах Карачаево-Черкесии продолжают поиски двух туристов из Москвы, еще двое нашлись самостоятельно, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:15
2023-06-19T10:15
2023-06-19T10:15
туризм
москва
происшествия
карачаево-черкесская республика (кчр)
новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 19 июн - РИА Новости. Спасатели в горах Карачаево-Черкесии продолжают поиски двух туристов из Москвы, еще двое нашлись самостоятельно, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. Ранее сообщалось, что в воскресенье в горах в Зеленчукском районе не вышла на связь группа из четырех туристов из Москвы. На поиски вышли трое спасателей Архызского поисково-спасательного подразделения МЧС России. Туристов искали до темноты, но не нашли. "Позже две участницы группы самостоятельно вернулись на базу Архызского поисково-спасательного подразделения. По их информации, руководитель группы и одна участница сорвались с перевала Браконьеров. При падении руководитель группы получил травму, находится в сознании, участница группы получила ушибы", - говорится в сообщении. Пострадавшие остались на месте происшествия, у них есть палатка и продукты питания на двое суток. "На поиски привлечена группировка МЧС России в составе 12 человек и 2 единиц техники. Расстояние от Архызского поисково-спасательного подразделения до точки, где ожидают помощь пострадавшие туристы, около 28 километров", - отмечает ведомство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр), новости - туризм
Туризм, Москва, Происшествия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Новости - Туризм
В горах Карачаево-Черкесии ищут двух туристов из Москвы
В горах Карачаево-Черкесии продолжают искать двух туристов из Москвы, еще двоих нашли
НАЛЬЧИК, 19 июн - РИА Новости.
Спасатели в горах Карачаево-Черкесии продолжают поиски двух туристов из Москвы, еще двое нашлись самостоятельно, сообщило
региональное ГУ МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в горах в Зеленчукском районе
не вышла на связь группа из четырех туристов из Москвы. На поиски вышли трое спасателей Архызского поисково-спасательного подразделения МЧС России. Туристов искали до темноты, но не нашли.
"Позже две участницы группы самостоятельно вернулись на базу Архызского поисково-спасательного подразделения. По их информации, руководитель группы и одна участница сорвались с перевала Браконьеров. При падении руководитель группы получил травму, находится в сознании, участница группы получила ушибы", - говорится в сообщении.
Пострадавшие остались на месте происшествия, у них есть палатка и продукты питания на двое суток.
"На поиски привлечена группировка МЧС России в составе 12 человек и 2 единиц техники. Расстояние от Архызского поисково-спасательного подразделения до точки, где ожидают помощь пострадавшие туристы, около 28 километров", - отмечает ведомство.
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