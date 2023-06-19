https://ria.ru/20230619/turistka-1879046524.html
Польская туристка осталась в шоке, неожиданно попав в "Маленькую Москву"
Польская туристка осталась в шоке, неожиданно попав в "Маленькую Москву" - РИА Новости, 19.06.2023
Польская туристка осталась в шоке, неожиданно попав в "Маленькую Москву"
Жительница Польши по имени Малгожата осталась в "культурном шоке" после посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением, сообщает портал Onet,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T05:34
2023-06-19T05:34
2023-06-19T05:34
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Жительница Польши по имени Малгожата осталась в "культурном шоке" после посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением, сообщает портал Onet, опубликовавший ее письмо.Женщина, приехавшая на отдых в Турцию в мае, решила посетить район Аланьи под названием Махмутлар, который она назвала "Маленькой Москвой". "Я вижу кириллицу повсюду. На каждой вывеске, блоке, рекламе, плакате. Каждая остановка и магазин оклеены плакатами, рекламирующими концерт какого-то артиста, кого? Понятия не имею, там нет ни слова по-турецки, по-английски, а кириллицу я понимаю недостаточно", - пожаловалась Малгожата.На "странном" базаре, по ее словам, она "вообще" не слышала турецкую речь: в турецких киосках, предлагающих турецкие продукты, все было на русском языке. "Я чувствую себя странно. Неудобно. Везде я слышу "dziewuszka", "priwiet", "zdrast" и какие-то другие слова, которые я совершенно не понимаю", - выразила возмущение туристка.Как пишет Малгожата, русские здесь могут чувствовать себя "как дома". "Со мной тоже все говорят на этом языке, но я отвечаю им по-английски, я не из России. Похоже, они мне не верят. Итак, что я делаю в Махмутларе? Я переживаю культурный шок", - заявила с негодованием автор письма.Увидев палатку с "поддельной" одеждой, она решила купить футболку с фамилией польского футболиста Роберта Левандовского. "Я спрашиваю по-английски, какая цена. Ответ я слышу по-русски. Я показываю ему, что это ведь Левандовский, поляк, и я тоже полячка. Да, да, десять евро. У меня закипает кровь, пусть засунет себе в сумку эти футболки", - сообщила она.Устав отвечать каждому продавцу, обращающемуся к ней по-русски, она "убежала" с базара. А поговорив с местным риелтором, Малгожата услышала фразу, которая, по ее словам, "оттолкнет любого поляка": "Махмутлар захватили русские".В результате женщина "сбежала" из района в "более турецкую Аланью", задумавшись о том, удастся ли сохранить "турецкость" на местной Ривьере. "Скоро ли мы прилетим на отдых в Российскую империю?" – возмутилась она.
https://ria.ru/20230527/turisty-1874481274.html
https://ria.ru/20230525/polyaki-1873979197.html
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в мире, польша, турция, аланья (город), россия
В мире, Польша, Турция, Аланья (город), Россия
Польская туристка осталась в шоке, неожиданно попав в "Маленькую Москву"
Польская туристка пожаловалась на засилье россиян и русскую речь в турецкой Аланье
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости.
Жительница Польши по имени Малгожата осталась в "культурном шоке" после посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением, сообщает
портал Onet, опубликовавший ее письмо.
Женщина, приехавшая на отдых в Турцию
в мае, решила посетить район Аланьи под названием Махмутлар, который она назвала "Маленькой Москвой". "Я вижу кириллицу повсюду. На каждой вывеске, блоке, рекламе, плакате. Каждая остановка и магазин оклеены плакатами, рекламирующими концерт какого-то артиста, кого? Понятия не имею, там нет ни слова по-турецки, по-английски, а кириллицу я понимаю недостаточно", - пожаловалась Малгожата.
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На "странном" базаре, по ее словам, она "вообще" не слышала турецкую речь: в турецких киосках, предлагающих турецкие продукты, все было на русском языке. "Я чувствую себя странно. Неудобно. Везде я слышу "dziewuszka", "priwiet", "zdrast" и какие-то другие слова, которые я совершенно не понимаю", - выразила возмущение туристка.
Как пишет Малгожата, русские здесь могут чувствовать себя "как дома". "Со мной тоже все говорят на этом языке, но я отвечаю им по-английски, я не из России
. Похоже, они мне не верят. Итак, что я делаю в Махмутларе? Я переживаю культурный шок", - заявила с негодованием автор письма.
Увидев палатку с "поддельной" одеждой, она решила купить футболку с фамилией польского футболиста Роберта Левандовского. "Я спрашиваю по-английски, какая цена. Ответ я слышу по-русски. Я показываю ему, что это ведь Левандовский, поляк, и я тоже полячка. Да, да, десять евро. У меня закипает кровь, пусть засунет себе в сумку эти футболки", - сообщила она.
Устав отвечать каждому продавцу, обращающемуся к ней по-русски, она "убежала" с базара. А поговорив с местным риелтором, Малгожата услышала фразу, которая, по ее словам, "оттолкнет любого поляка": "Махмутлар захватили русские".
В результате женщина "сбежала" из района в "более турецкую Аланью", задумавшись о том, удастся ли сохранить "турецкость" на местной Ривьере. "Скоро ли мы прилетим на отдых в Российскую империю?" – возмутилась она.
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