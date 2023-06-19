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"Вкусно — и точка" повысит цены в кафе с 26 июня - РИА Новости, 19.06.2023
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10:43 19.06.2023 (обновлено: 11:34 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/tseny-1879075141.html
"Вкусно — и точка" повысит цены в кафе с 26 июня
"Вкусно — и точка" повысит цены в кафе с 26 июня - РИА Новости, 19.06.2023
"Вкусно — и точка" повысит цены в кафе с 26 июня
Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" с 26 июня повысит цены в своих кафе в среднем на шесть процентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:43
2023-06-19T11:34
экономика
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
общество
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" с 26 июня повысит цены в своих кафе в среднем на шесть процентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.&quot;Цены в кафе изменятся в связи с ростом себестоимости продукции&quot;, — уточнили в компании.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".Сеть ресторанов быстрого обслуживания заработала в июне 2022 года, а концепцию кафе (бывшие Маккафе) перезапустили в августе.
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экономика, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), общество
Экономика, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов), Общество
"Вкусно — и точка" повысит цены в кафе с 26 июня

"Вкусно — и точка" с 26 июня повысит цены в кафе в среднем на шесть процентов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРеклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания в Москве
Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" с 26 июня повысит цены в своих кафе в среднем на шесть процентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
«

"Цены в кафе изменятся в связи с ростом себестоимости продукции", — уточнили в компании.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".
Сеть ресторанов быстрого обслуживания заработала в июне 2022 года, а концепцию кафе (бывшие Маккафе) перезапустили в августе.
Генеральный директор компании Вкусно – и точка Олег Пароев - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Олег Пароев: "Вкусно — и точка" уже стала успешнее, чем McDonald's в России
5 июня, 11:00
 
Экономика"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)Общество
 
 
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