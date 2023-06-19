https://ria.ru/20230619/tseny-1879075141.html

"Вкусно — и точка" повысит цены в кафе с 26 июня

"Вкусно — и точка" повысит цены в кафе с 26 июня - РИА Новости, 19.06.2023

"Вкусно — и точка" повысит цены в кафе с 26 июня

Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" с 26 июня повысит цены в своих кафе в среднем на шесть процентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T10:43

2023-06-19T10:43

2023-06-19T11:34

экономика

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

общество

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" с 26 июня повысит цены в своих кафе в среднем на шесть процентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Цены в кафе изменятся в связи с ростом себестоимости продукции", — уточнили в компании.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".Сеть ресторанов быстрого обслуживания заработала в июне 2022 года, а концепцию кафе (бывшие Маккафе) перезапустили в августе.

https://ria.ru/20230605/paroev-1875846762.html

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2023

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экономика, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), общество