https://ria.ru/20230619/troitsa-1879119068.html
В РПЦ сообщили об отсутствии изменений в условиях договора по "Троице"
В РПЦ сообщили об отсутствии изменений в условиях договора по "Троице" - РИА Новости, 19.06.2023
В РПЦ сообщили об отсутствии изменений в условиях договора по "Троице"
Условия договора между Русской православной церковью (РПЦ) и Государственной Третьяковской галереей о пребывании "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:03
2023-06-19T13:03
2023-06-19T13:03
религия
русская православная церковь
третьяковская галерея
храм христа спасителя
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Условия договора между Русской православной церковью (РПЦ) и Государственной Третьяковской галереей о пребывании "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя не изменились при продлении, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Церковь и Третьяковка продлили соглашение о пребывании "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля, заключив дополнительный договор технического характера, сообщил ранее РИА Новости глава информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. "Между храмом Христа Спасителя и Третьяковской галереей подписано дополнительное соглашение о продлении срока пребывания иконы в храме Христа Спасителя до 19 июля. Остальные условия основного договора о размещении святыни в данном храме не изменились", – рассказала игумения Ксения агентству. В РПЦ сообщали, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля — дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Там также отметили, что сейчас министерство культуры готовит документы о передаче иконы в пользование Русской православной церкви. Собеседник в РПЦ сообщил РИА Новости, что к иконе ежедневно подходят до 5-6 тысяч человек. Указ о передаче иконы в мае подписал президент РФ Владимир Путин. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем икону вернут на ее историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
https://ria.ru/20230618/troitsa-1878990526.html
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русская православная церковь, третьяковская галерея, храм христа спасителя
Религия, Русская православная церковь, Третьяковская галерея, Храм Христа Спасителя
В РПЦ сообщили об отсутствии изменений в условиях договора по "Троице"
В РПЦ сообщили об отсутствии изменений в условиях договора с Третьяковкой по "Троице"