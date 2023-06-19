Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ сообщили об отсутствии изменений в условиях договора по "Троице" - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:03 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/troitsa-1879119068.html
В РПЦ сообщили об отсутствии изменений в условиях договора по "Троице"
В РПЦ сообщили об отсутствии изменений в условиях договора по "Троице" - РИА Новости, 19.06.2023
В РПЦ сообщили об отсутствии изменений в условиях договора по "Троице"
Условия договора между Русской православной церковью (РПЦ) и Государственной Третьяковской галереей о пребывании "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:03
2023-06-19T13:03
религия
русская православная церковь
третьяковская галерея
храм христа спасителя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878176671_0:356:2701:1875_1920x0_80_0_0_a786bfb356e78437b7f9b758f2ffee5d.jpg
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Условия договора между Русской православной церковью (РПЦ) и Государственной Третьяковской галереей о пребывании "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя не изменились при продлении, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Церковь и Третьяковка продлили соглашение о пребывании "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля, заключив дополнительный договор технического характера, сообщил ранее РИА Новости глава информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. "Между храмом Христа Спасителя и Третьяковской галереей подписано дополнительное соглашение о продлении срока пребывания иконы в храме Христа Спасителя до 19 июля. Остальные условия основного договора о размещении святыни в данном храме не изменились", – рассказала игумения Ксения агентству. В РПЦ сообщали, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля — дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Там также отметили, что сейчас министерство культуры готовит документы о передаче иконы в пользование Русской православной церкви. Собеседник в РПЦ сообщил РИА Новости, что к иконе ежедневно подходят до 5-6 тысяч человек. Указ о передаче иконы в мае подписал президент РФ Владимир Путин. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем икону вернут на ее историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
https://ria.ru/20230618/troitsa-1878990526.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878176671_0:0:2702:2027_1920x0_80_0_0_89cc833fc9194bab27ef4a74b3624957.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, третьяковская галерея, храм христа спасителя
Религия, Русская православная церковь, Третьяковская галерея, Храм Христа Спасителя
В РПЦ сообщили об отсутствии изменений в условиях договора по "Троице"

В РПЦ сообщили об отсутствии изменений в условиях договора с Третьяковкой по "Троице"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИкона "Троица"
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Икона "Троица" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Условия договора между Русской православной церковью (РПЦ) и Государственной Третьяковской галереей о пребывании "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя не изменились при продлении, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Церковь и Третьяковка продлили соглашение о пребывании "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля, заключив дополнительный договор технического характера, сообщил ранее РИА Новости глава информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.
«
"Между храмом Христа Спасителя и Третьяковской галереей подписано дополнительное соглашение о продлении срока пребывания иконы в храме Христа Спасителя до 19 июля. Остальные условия основного договора о размещении святыни в данном храме не изменились", – рассказала игумения Ксения агентству.
В РПЦ сообщали, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля — дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Там также отметили, что сейчас министерство культуры готовит документы о передаче иконы в пользование Русской православной церкви. Собеседник в РПЦ сообщил РИА Новости, что к иконе ежедневно подходят до 5-6 тысяч человек.
Указ о передаче иконы в мае подписал президент РФ Владимир Путин. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем икону вернут на ее историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
Священнослужительницы у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В Минкультуры рассказали о состоянии иконы "Троица"
18 июня, 13:47
 
РелигияРусская православная церковьТретьяковская галереяХрам Христа Спасителя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала