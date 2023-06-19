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В РПЦ прокомментировали новый договор о "Троице" в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 19.06.2023
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Религия
 
00:34 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/troitsa-1879038178.html
В РПЦ прокомментировали новый договор о "Троице" в храме Христа Спасителя
В РПЦ прокомментировали новый договор о "Троице" в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 19.06.2023
В РПЦ прокомментировали новый договор о "Троице" в храме Христа Спасителя
Русская православная церковь и Государственная Третьяковская галерея продлили соглашение о пребывании "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T00:34
2023-06-19T00:34
религия
владимир путин
день святой троицы
александр волков (боец)
сергий радонежский
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Русская православная церковь и Государственная Третьяковская галерея продлили соглашение о пребывании "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля, заключив дополнительный договор технического характера, сообщил РИА Новости глава информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. "(Дополнительное соглашение, позволяющее иконе быть в храме до 19 июля) - это технический документ, пролонгирующий имевшийся до этого", – рассказал Волков. Ранее в РПЦ сообщили, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля — дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Там также отметили, что сейчас министерство культуры готовит документы о передаче иконы в пользование Русской православной церкви. Собеседник в РПЦ сообщил РИА Новости, что к иконе ежедневно подходят до 5-6 тысяч человек. Указ об этом в мае подписал президент Владимир Путин. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем икону вернут на ее историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
https://ria.ru/20230607/troitsa-1876774947.html
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владимир путин, день святой троицы, александр волков (боец), сергий радонежский
Религия, Владимир Путин, День Святой Троицы, Александр Волков (боец), Сергий Радонежский
В РПЦ прокомментировали новый договор о "Троице" в храме Христа Спасителя

РПЦ: новое соглашение о "Троице" в храме Христа Спасителя носит технический характер

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСвященнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве
Священнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Священнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Русская православная церковь и Государственная Третьяковская галерея продлили соглашение о пребывании "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля, заключив дополнительный договор технического характера, сообщил РИА Новости глава информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.
«
"(Дополнительное соглашение, позволяющее иконе быть в храме до 19 июля) - это технический документ, пролонгирующий имевшийся до этого", – рассказал Волков.
Ранее в РПЦ сообщили, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля — дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Там также отметили, что сейчас министерство культуры готовит документы о передаче иконы в пользование Русской православной церкви. Собеседник в РПЦ сообщил РИА Новости, что к иконе ежедневно подходят до 5-6 тысяч человек.
Указ об этом в мае подписал президент Владимир Путин. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем икону вернут на ее историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
Икона Троица в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Охрана иконы "Троица" Рублева в храме Христа Спасителя остается усиленной
7 июня, 17:23
 
РелигияВладимир ПутинДень Святой ТроицыАлександр Волков (боец)Сергий Радонежский
 
 
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