https://ria.ru/20230619/troitsa-1879038178.html

В РПЦ прокомментировали новый договор о "Троице" в храме Христа Спасителя

В РПЦ прокомментировали новый договор о "Троице" в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 19.06.2023

В РПЦ прокомментировали новый договор о "Троице" в храме Христа Спасителя

Русская православная церковь и Государственная Третьяковская галерея продлили соглашение о пребывании "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T00:34

2023-06-19T00:34

2023-06-19T00:34

религия

владимир путин

день святой троицы

александр волков (боец)

сергий радонежский

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Русская православная церковь и Государственная Третьяковская галерея продлили соглашение о пребывании "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля, заключив дополнительный договор технического характера, сообщил РИА Новости глава информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. "(Дополнительное соглашение, позволяющее иконе быть в храме до 19 июля) - это технический документ, пролонгирующий имевшийся до этого", – рассказал Волков. Ранее в РПЦ сообщили, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля — дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Там также отметили, что сейчас министерство культуры готовит документы о передаче иконы в пользование Русской православной церкви. Собеседник в РПЦ сообщил РИА Новости, что к иконе ежедневно подходят до 5-6 тысяч человек. Указ об этом в мае подписал президент Владимир Путин. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем икону вернут на ее историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

https://ria.ru/20230607/troitsa-1876774947.html

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владимир путин, день святой троицы, александр волков (боец), сергий радонежский