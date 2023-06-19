В РПЦ прокомментировали новый договор о "Троице" в храме Христа Спасителя
РПЦ: новое соглашение о "Троице" в храме Христа Спасителя носит технический характер
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСвященнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве
Священнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Русская православная церковь и Государственная Третьяковская галерея продлили соглашение о пребывании "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля, заключив дополнительный договор технического характера, сообщил РИА Новости глава информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.
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"(Дополнительное соглашение, позволяющее иконе быть в храме до 19 июля) - это технический документ, пролонгирующий имевшийся до этого", – рассказал Волков.
Ранее в РПЦ сообщили, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля — дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Там также отметили, что сейчас министерство культуры готовит документы о передаче иконы в пользование Русской православной церкви. Собеседник в РПЦ сообщил РИА Новости, что к иконе ежедневно подходят до 5-6 тысяч человек.
Указ об этом в мае подписал президент Владимир Путин. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем икону вернут на ее историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.