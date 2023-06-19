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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.06.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:07
2023-06-19T14:07
2023-06-19T14:07
специальная военная операция на украине
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одесская область
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена около 13.45 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Одесской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу