https://ria.ru/20230619/trevoga-1879041671.html

В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ

В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.06.2023

В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ

Мощные взрывы прогремели в Одессе и Запорожье, передают украинские СМИ. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T02:09

2023-06-19T02:09

2023-06-19T07:36

специальная военная операция на украине

украина

киев

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Одессе и Запорожье, передают украинские СМИ.Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области."В Одессе раздался сильный взрыв",- говорится в сообщении телеканала ТСН.По данным агентства "Укринформ", следом мощные взрывы прогремели в городе Запорожье.В Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги начал звучать в 00.44 (совпадает с мск) в Сумской области, в 01.17 в подконтрольной Киеву части Запорожской области и в 01.47 в Днепропетровской области. Кроме того, воздушная тревога прозвучала в 01.59 в Одесской и Николаевской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке властей, стоят украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230618/vzryvy-1878949581.html

https://ria.ru/20230619/obstrel-1879037480.html

украина

киев

запорожская область

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украина, киев, запорожская область, вооруженные силы рф, в мире