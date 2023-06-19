https://ria.ru/20230619/trevoga-1879041671.html
В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ
В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.06.2023
В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ
Мощные взрывы прогремели в Одессе и Запорожье, передают украинские СМИ. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T02:09
2023-06-19T02:09
2023-06-19T07:36
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Одессе и Запорожье, передают украинские СМИ.Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области."В Одессе раздался сильный взрыв",- говорится в сообщении телеканала ТСН.По данным агентства "Укринформ", следом мощные взрывы прогремели в городе Запорожье.В Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги начал звучать в 00.44 (совпадает с мск) в Сумской области, в 01.17 в подконтрольной Киеву части Запорожской области и в 01.47 в Днепропетровской области. Кроме того, воздушная тревога прозвучала в 01.59 в Одесской и Николаевской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке властей, стоят украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230618/vzryvy-1878949581.html
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РИА Новости
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украина, киев, запорожская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ
В Одессе и Запорожье прогремели мощные взрывы
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Одессе и Запорожье, передают украинские СМИ.
Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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"В Одессе раздался сильный взрыв",- говорится в сообщении телеканала ТСН.
По данным агентства "Укринформ", следом мощные взрывы прогремели в городе Запорожье.
В Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
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Сигнал тревоги начал звучать в 00.44 (совпадает с мск) в Сумской области, в 01.17 в подконтрольной Киеву части Запорожской области и в 01.47 в Днепропетровской области. Кроме того, воздушная тревога прозвучала в 01.59 в Одесской и Николаевской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке властей, стоят украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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