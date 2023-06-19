https://ria.ru/20230619/trass-1879200391.html
Трасс отреагировала на шутку про нее и гниющий салат латук
Трасс отреагировала на шутку про нее и гниющий салат латук - РИА Новости, 19.06.2023
Трасс отреагировала на шутку про нее и гниющий салат латук
Экс-премьеру Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей не кажется смешным сравнение срока ее пребывания на посту премьера со сроком разложения салата латук. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:50
2023-06-19T16:50
2023-06-19T17:03
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великобритания
лиз трасс
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Экс-премьеру Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей не кажется смешным сравнение срока ее пребывания на посту премьера со сроком разложения салата латук. В октябре прошлого года британские букмекеры предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, за которое разлагается салат латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс". "Я не думаю, что это было особенно смешно. Я думаю, что это ребячество", - ответила Трасс на соответствующий вопрос ведущего ирландского радио RTE.
https://ria.ru/20230618/makron-1879027371.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лиз трасс
В мире, Великобритания, Лиз Трасс
Трасс отреагировала на шутку про нее и гниющий салат латук
Экс-премьеру Великобритании Лиз Трасс не понравилась шутка про нее и гниющий салат латук
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Экс-премьеру Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей не кажется смешным сравнение срока ее пребывания на посту премьера со сроком разложения салата латук.
В октябре прошлого года британские букмекеры предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, за которое разлагается салат латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".
"Я не думаю, что это было особенно смешно. Я думаю, что это ребячество", - ответила Трасс на соответствующий вопрос ведущего ирландского радио RTE.
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