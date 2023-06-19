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РСЗО "Торнадо-С" управляемой ракетой уничтожила HIMARS - РИА Новости, 19.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 19.06.2023 (обновлено: 07:16 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/tornado-s-1879046006.html
РСЗО "Торнадо-С" управляемой ракетой уничтожила HIMARS
РСЗО "Торнадо-С" управляемой ракетой уничтожила HIMARS - РИА Новости, 19.06.2023
РСЗО "Торнадо-С" управляемой ракетой уничтожила HIMARS
Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа в ходе спецоперации уничтожил управляемой ракетой американский РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T05:15
2023-06-19T07:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа в ходе спецоперации уничтожил управляемой ракетой американский РСЗО HIMARS, сообщает Минобороны.Отмечается, что созданная на базе "Смерча" РСЗО "Торнадо-С" способная применять управляемые реактивные снаряды. "Одной из таких управляемых ракет расчет... точным попаданием уничтожил... натовский "Хаймарс", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что Вооруженные Силы продолжают наносить ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.
https://ria.ru/20230619/minomechiki-1879045891.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
РСЗО "Торнадо-С" управляемой ракетой уничтожила HIMARS

Расчет РСЗО "Торнадо-С" ЗВО ударом управляемой ракеты уничтожил HIMARS

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Смерч"
Реактивная система залпового огня Смерч - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Реактивная система залпового огня "Смерч". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа в ходе спецоперации уничтожил управляемой ракетой американский РСЗО HIMARS, сообщает Минобороны.
Отмечается, что созданная на базе "Смерча" РСЗО "Торнадо-С" способная применять управляемые реактивные снаряды.
«
"Одной из таких управляемых ракет расчет... точным попаданием уничтожил... натовский "Хаймарс", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что Вооруженные Силы продолжают наносить ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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