https://ria.ru/20230619/tornado-s-1879046006.html

РСЗО "Торнадо-С" управляемой ракетой уничтожила HIMARS

РСЗО "Торнадо-С" управляемой ракетой уничтожила HIMARS - РИА Новости, 19.06.2023

РСЗО "Торнадо-С" управляемой ракетой уничтожила HIMARS

Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа в ходе спецоперации уничтожил управляемой ракетой американский РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T05:15

2023-06-19T05:15

2023-06-19T07:16

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа в ходе спецоперации уничтожил управляемой ракетой американский РСЗО HIMARS, сообщает Минобороны.Отмечается, что созданная на базе "Смерча" РСЗО "Торнадо-С" способная применять управляемые реактивные снаряды. "Одной из таких управляемых ракет расчет... точным попаданием уничтожил... натовский "Хаймарс", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что Вооруженные Силы продолжают наносить ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.

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