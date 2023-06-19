https://ria.ru/20230619/tof-1879047632.html
Силы ТОФ уничтожили на Дальнем Востоке отряд кораблей "противника"
Силы ТОФ уничтожили на Дальнем Востоке отряд кораблей "противника" - РИА Новости, 19.06.2023
Силы ТОФ уничтожили на Дальнем Востоке отряд кораблей "противника"
Силы Тихоокеанского флота в рамках завершающего этапа крупномасштабных учений в Охотском и Японском морях уничтожили отряд кораблей условного противника,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T06:27
2023-06-19T06:27
2023-06-19T06:27
японское море
охотское море
виктор лиина
тихоокеанский флот вмф россии
ка-27
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Силы Тихоокеанского флота в рамках завершающего этапа крупномасштабных учений в Охотском и Японском морях уничтожили отряд кораблей условного противника, сообщает ТОФ. Оперативные учения разнородных сил ТОФ в дальней морской зоне проходят с 5 по 20 июня под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина. В них участвуют свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тыс военнослужащих. "Силы ТОФ приступили к завершающему этапу оперативного учения в дальней морской зоне. Экипажи кораблей флота и расчёты береговых ракетных комплексов отработали совместные действия по уничтожению отряда кораблей условного противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что маневры прошли в акваториях Японского и Охотского морей. Береговые ракетчики в составе дивизионов БРК "Бал" и "Бастион" отработали поражение отряда кораблей условного противника, выполнив электронные пуски. Корабельные тактические группы отразили массированный ракетный удар "неприятеля" и провели артиллерийские стрельбы по корабельным ударным группам "противника". Экипажи палубных вертолётов Ка-27 морской авиации отработали воздушную разведку районов действия корабельных групп ТОФ, а также нашли подводные лодки условного противника с помощью гидроакустических станций. Кроме того, экипажи боевых кораблей отработали организацию охраны и обороны при стоянке на незащищенном рейде. При угрозе нападения боевых пловцов моряки провели профилактические гранатометания.
https://ria.ru/20230617/ucheniya-1878826059.html
https://ria.ru/20230606/tof-1876349000.html
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японское море, охотское море, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии, ка-27, безопасность
Японское море, Охотское море, Виктор Лиина, Тихоокеанский флот ВМФ России, Ка-27, Безопасность
Силы ТОФ уничтожили на Дальнем Востоке отряд кораблей "противника"
Силы ТОФ на учениях на Дальнем Востоке уничтожили отряд кораблей "противника"
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Силы Тихоокеанского флота в рамках завершающего этапа крупномасштабных учений в Охотском и Японском морях уничтожили отряд кораблей условного противника, сообщает ТОФ.
Оперативные учения разнородных сил ТОФ в дальней морской зоне проходят с 5 по 20 июня под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина
. В них участвуют свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тыс военнослужащих.
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"Силы ТОФ приступили к завершающему этапу оперативного учения в дальней морской зоне. Экипажи кораблей флота и расчёты береговых ракетных комплексов отработали совместные действия по уничтожению отряда кораблей условного противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маневры прошли в акваториях Японского и Охотского морей
. Береговые ракетчики в составе дивизионов БРК "Бал" и "Бастион" отработали поражение отряда кораблей условного противника, выполнив электронные пуски.
Корабельные тактические группы отразили массированный ракетный удар "неприятеля" и провели артиллерийские стрельбы по корабельным ударным группам "противника".
Экипажи палубных вертолётов Ка-27 морской авиации отработали воздушную разведку районов действия корабельных групп ТОФ, а также нашли подводные лодки условного противника с помощью гидроакустических станций.
Кроме того, экипажи боевых кораблей отработали организацию охраны и обороны при стоянке на незащищенном рейде. При угрозе нападения боевых пловцов моряки провели профилактические гранатометания.
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