https://ria.ru/20230619/tof-1879047632.html

Силы ТОФ уничтожили на Дальнем Востоке отряд кораблей "противника"

Силы ТОФ уничтожили на Дальнем Востоке отряд кораблей "противника" - РИА Новости, 19.06.2023

Силы ТОФ уничтожили на Дальнем Востоке отряд кораблей "противника"

Силы Тихоокеанского флота в рамках завершающего этапа крупномасштабных учений в Охотском и Японском морях уничтожили отряд кораблей условного противника,... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T06:27

2023-06-19T06:27

2023-06-19T06:27

японское море

охотское море

виктор лиина

тихоокеанский флот вмф россии

ка-27

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Силы Тихоокеанского флота в рамках завершающего этапа крупномасштабных учений в Охотском и Японском морях уничтожили отряд кораблей условного противника, сообщает ТОФ. Оперативные учения разнородных сил ТОФ в дальней морской зоне проходят с 5 по 20 июня под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина. В них участвуют свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тыс военнослужащих. "Силы ТОФ приступили к завершающему этапу оперативного учения в дальней морской зоне. Экипажи кораблей флота и расчёты береговых ракетных комплексов отработали совместные действия по уничтожению отряда кораблей условного противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что маневры прошли в акваториях Японского и Охотского морей. Береговые ракетчики в составе дивизионов БРК "Бал" и "Бастион" отработали поражение отряда кораблей условного противника, выполнив электронные пуски. Корабельные тактические группы отразили массированный ракетный удар "неприятеля" и провели артиллерийские стрельбы по корабельным ударным группам "противника". Экипажи палубных вертолётов Ка-27 морской авиации отработали воздушную разведку районов действия корабельных групп ТОФ, а также нашли подводные лодки условного противника с помощью гидроакустических станций. Кроме того, экипажи боевых кораблей отработали организацию охраны и обороны при стоянке на незащищенном рейде. При угрозе нападения боевых пловцов моряки провели профилактические гранатометания.

https://ria.ru/20230617/ucheniya-1878826059.html

https://ria.ru/20230606/tof-1876349000.html

японское море

охотское море

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японское море, охотское море, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии, ка-27, безопасность