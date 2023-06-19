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В США пропала связь с аппаратом для доставки туристов к "Титанику" - РИА Новости, 19.06.2023
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Туризм
 
17:02 19.06.2023 (обновлено: 18:23 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/titanik-1879201858.html
В США пропала связь с аппаратом для доставки туристов к "Титанику"
В США пропала связь с аппаратом для доставки туристов к "Титанику" - РИА Новости, 19.06.2023
В США пропала связь с аппаратом для доставки туристов к "Титанику"
Пропала связь с подводным аппаратом для доставки туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, начались его поиски, сообщает телерадиокомпания... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:02
2023-06-19T18:23
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атлантический океан
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пропала связь с подводным аппаратом для доставки туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, начались его поиски, сообщает телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на береговую охрану американского Бостона.Доставкой туристов к обломкам "Титаника" на глубине 3,8 тысячи метров занимается компания OceanGate Expedition. На сайте компании размещена реклама семидневного путешествия стоимостью 250 тысяч долларов. Последний раз компания писала в Twitter о продолжающейся экспедиции 16 июня.Канадская береговая охрана подтвердила телеканалу CBC News, что поиски относятся к юрисдикции морских пограничников Бостона.Лайнер "Титаник" в апреле 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится в приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.
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в мире, сша, новости - туризм, атлантический океан
Туризм, В мире, США, Новости - Туризм, Атлантический океан
В США пропала связь с аппаратом для доставки туристов к "Титанику"

BBC: в Атлантическом океане ищут подводный аппарат, доставлявший туристов к "Титанику"

CC0 / NOAA/IFE/URI / Фрагмент британского трансатлантического парохода "Титаник" на дне Атлантического океана
Фрагмент британского трансатлантического парохода Титаник на дне Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
CC0 / NOAA/IFE/URI /
Фрагмент британского трансатлантического парохода "Титаник" на дне Атлантического океана. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пропала связь с подводным аппаратом для доставки туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, начались его поиски, сообщает телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на береговую охрану американского Бостона.
Доставкой туристов к обломкам "Титаника" на глубине 3,8 тысячи метров занимается компания OceanGate Expedition. На сайте компании размещена реклама семидневного путешествия стоимостью 250 тысяч долларов. Последний раз компания писала в Twitter о продолжающейся экспедиции 16 июня.
Канадская береговая охрана подтвердила телеканалу CBC News, что поиски относятся к юрисдикции морских пограничников Бостона.
Лайнер "Титаник" в апреле 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится в приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.
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