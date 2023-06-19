https://ria.ru/20230619/titanik-1879201858.html

В США пропала связь с аппаратом для доставки туристов к "Титанику"

В США пропала связь с аппаратом для доставки туристов к "Титанику" - РИА Новости, 19.06.2023

В США пропала связь с аппаратом для доставки туристов к "Титанику"

Пропала связь с подводным аппаратом для доставки туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, начались его поиски, сообщает телерадиокомпания... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:02

2023-06-19T17:02

2023-06-19T18:23

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пропала связь с подводным аппаратом для доставки туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, начались его поиски, сообщает телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на береговую охрану американского Бостона.Доставкой туристов к обломкам "Титаника" на глубине 3,8 тысячи метров занимается компания OceanGate Expedition. На сайте компании размещена реклама семидневного путешествия стоимостью 250 тысяч долларов. Последний раз компания писала в Twitter о продолжающейся экспедиции 16 июня.Канадская береговая охрана подтвердила телеканалу CBC News, что поиски относятся к юрисдикции морских пограничников Бостона.Лайнер "Титаник" в апреле 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится в приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.

https://ria.ru/20230619/spasenie-1879070922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, новости - туризм, атлантический океан