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В США пропала связь с аппаратом для доставки туристов к "Титанику"
В США пропала связь с аппаратом для доставки туристов к "Титанику" - РИА Новости, 19.06.2023
В США пропала связь с аппаратом для доставки туристов к "Титанику"
Пропала связь с подводным аппаратом для доставки туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, начались его поиски, сообщает телерадиокомпания... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:02
2023-06-19T17:02
2023-06-19T18:23
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пропала связь с подводным аппаратом для доставки туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, начались его поиски, сообщает телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на береговую охрану американского Бостона.Доставкой туристов к обломкам "Титаника" на глубине 3,8 тысячи метров занимается компания OceanGate Expedition. На сайте компании размещена реклама семидневного путешествия стоимостью 250 тысяч долларов. Последний раз компания писала в Twitter о продолжающейся экспедиции 16 июня.Канадская береговая охрана подтвердила телеканалу CBC News, что поиски относятся к юрисдикции морских пограничников Бостона.Лайнер "Титаник" в апреле 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится в приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, новости - туризм, атлантический океан
Туризм, В мире, США, Новости - Туризм, Атлантический океан
В США пропала связь с аппаратом для доставки туристов к "Титанику"
BBC: в Атлантическом океане ищут подводный аппарат, доставлявший туристов к "Титанику"
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Пропала связь с подводным аппаратом для доставки туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, начались его поиски, сообщает телерадиокомпания Би-би-си
со ссылкой на береговую охрану американского Бостона.
Доставкой туристов к обломкам "Титаника" на глубине 3,8 тысячи метров занимается компания OceanGate Expedition. На сайте компании размещена реклама семидневного путешествия стоимостью 250 тысяч долларов. Последний раз компания писала в Twitter о продолжающейся экспедиции 16 июня.
Канадская береговая охрана подтвердила телеканалу CBC News, что поиски относятся к юрисдикции морских пограничников Бостона.
Лайнер "Титаник" в апреле 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится в приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.
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