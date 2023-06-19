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В работе сервисов "Тинькофф" произошел сбой - РИА Новости, 19.06.2023
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14:58 19.06.2023 (обновлено: 15:07 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/tinkoff-1879166095.html
В работе сервисов "Тинькофф" произошел сбой
В работе сервисов "Тинькофф" произошел сбой - РИА Новости, 19.06.2023
В работе сервисов "Тинькофф" произошел сбой
Приложения "Тинькофф" работают со сбоями: с брокерского счета нельзя вывести деньги, а попытки перевести средства с одного счета на другой или со счета в другом РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:58
2023-06-19T15:07
технологии
тинькофф. кредитные системы
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Приложения "Тинькофф" работают со сбоями: с брокерского счета нельзя вывести деньги, а попытки перевести средства с одного счета на другой или со счета в другом банке оказываются безуспешны, убедился корреспондент РИА Новости. "В приложении могут возникать ошибки. Ремонтируем", - говорится в уведомлении, которое всплывает при входе в мобильное приложение банка. Так, не получается и совершить перевод средств с одного счета в банке на другой. "По техническим причинам сервис временно недоступен. Приносим извинения за предоставленные неудобства", - говорится в сообщении во всплывающем окне в мобильном приложении банка. Кроме того корреспонденту РИА Новости не удалось перевести деньги из другого банка на карту "Тинькофф": средства списались, но в месте назначения не появились. А при попытке вывести деньги с брокерского счета в "Тинькофф инвестициях" на счет карты банка появляется сообщение "Операция невозможна. Повторите попытку позже". "Тинькофф банк" подтвердил РИА Новости, что у части клиентов есть проблемы с выполнением некоторых операций в приложении, и уточнил, что работает над устранением сбоев."У небольшой части клиентов могут наблюдаться проблемы с частью операций в мобильном приложении, мы сейчас работаем над их скорейшим устранением", - рассказали в пресс-службе.Последний раз сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" наблюдался в начале июня. "Тинькофф банк" входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" весной 2022 года приобрел долю бизнесмена Олега Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group). В феврале 2023 года ряд российских банков, в том числе и "Тинькофф банк", попали в 10-й пакет санкций ЕС.
https://ria.ru/20230613/tinkoff-1877911715.html
https://ria.ru/20230526/mir-1874432038.html
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технологии, тинькофф. кредитные системы, россия
Технологии, Тинькофф. Кредитные Системы, Россия
В работе сервисов "Тинькофф" произошел сбой

В работе сервисов "Тинькофф" произошел сбой, с брокерского счета нельзя вывести деньги

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд банка Tinkoff
Стенд банка Tinkoff - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд банка Tinkoff. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Приложения "Тинькофф" работают со сбоями: с брокерского счета нельзя вывести деньги, а попытки перевести средства с одного счета на другой или со счета в другом банке оказываются безуспешны, убедился корреспондент РИА Новости.
"В приложении могут возникать ошибки. Ремонтируем", - говорится в уведомлении, которое всплывает при входе в мобильное приложение банка.
Так, не получается и совершить перевод средств с одного счета в банке на другой. "По техническим причинам сервис временно недоступен. Приносим извинения за предоставленные неудобства", - говорится в сообщении во всплывающем окне в мобильном приложении банка.
Кроме того корреспонденту РИА Новости не удалось перевести деньги из другого банка на карту "Тинькофф": средства списались, но в месте назначения не появились. А при попытке вывести деньги с брокерского счета в "Тинькофф инвестициях" на счет карты банка появляется сообщение "Операция невозможна. Повторите попытку позже".
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"Тинькофф банк" подтвердил РИА Новости, что у части клиентов есть проблемы с выполнением некоторых операций в приложении, и уточнил, что работает над устранением сбоев.
"У небольшой части клиентов могут наблюдаться проблемы с частью операций в мобильном приложении, мы сейчас работаем над их скорейшим устранением", - рассказали в пресс-службе.
Последний раз сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" наблюдался в начале июня.
"Тинькофф банк" входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" весной 2022 года приобрел долю бизнесмена Олега Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group). В феврале 2023 года ряд российских банков, в том числе и "Тинькофф банк", попали в 10-й пакет санкций ЕС.
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