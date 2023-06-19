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В Астраханской области сняли с мели круизный теплоход - РИА Новости, 19.06.2023
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08:26 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/teplokhod-1879053236.html
В Астраханской области сняли с мели круизный теплоход
В Астраханской области сняли с мели круизный теплоход - РИА Новости, 19.06.2023
В Астраханской области сняли с мели круизный теплоход
Буксиры сняли с мели в Астраханской области круизный теплоход, на борту которого находятся около 200 человек, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:26
2023-06-19T08:26
происшествия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Буксиры сняли с мели в Астраханской области круизный теплоход, на борту которого находятся около 200 человек, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области. Круизный трехпалубный теплоход "Павел Бажов", следовавший по маршруту Пермь - Астрахань сел на мель на 2748 километре реки Волга в воскресенье днем. На борту теплохода находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек личного экипажа. Никто не пострадал. "В 05.00 по местному времени (4.00 мск) судно снято с мели", - сказал он.
https://ria.ru/20230619/tanker-1879050509.html
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происшествия, астраханская область
Происшествия, Астраханская область
В Астраханской области сняли с мели круизный теплоход

В Астраханской области буксиры сняли с мели круизный теплоход "Павел Бажов"

© Фото : Теплоход "Павел Бажов": речные круизы/ВКонтактеТеплоход "Павел Бажов"
Теплоход Павел Бажов - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : Теплоход "Павел Бажов": речные круизы/ВКонтакте
Теплоход "Павел Бажов". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Буксиры сняли с мели в Астраханской области круизный теплоход, на борту которого находятся около 200 человек, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.
Круизный трехпалубный теплоход "Павел Бажов", следовавший по маршруту Пермь - Астрахань сел на мель на 2748 километре реки Волга в воскресенье днем. На борту теплохода находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек личного экипажа. Никто не пострадал.
"В 05.00 по местному времени (4.00 мск) судно снято с мели", - сказал он.
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