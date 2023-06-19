https://ria.ru/20230619/teplokhod-1879053236.html

В Астраханской области сняли с мели круизный теплоход

В Астраханской области сняли с мели круизный теплоход - РИА Новости, 19.06.2023

В Астраханской области сняли с мели круизный теплоход

Буксиры сняли с мели в Астраханской области круизный теплоход, на борту которого находятся около 200 человек, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T08:26

2023-06-19T08:26

2023-06-19T08:26

происшествия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Буксиры сняли с мели в Астраханской области круизный теплоход, на борту которого находятся около 200 человек, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области. Круизный трехпалубный теплоход "Павел Бажов", следовавший по маршруту Пермь - Астрахань сел на мель на 2748 километре реки Волга в воскресенье днем. На борту теплохода находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек личного экипажа. Никто не пострадал. "В 05.00 по местному времени (4.00 мск) судно снято с мели", - сказал он.

https://ria.ru/20230619/tanker-1879050509.html

астраханская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, астраханская область