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Под Ярославлем нашли тело брата погибшего основателя группы Cream Soda - РИА Новости, 19.06.2023
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Шоубиз
 
13:02 19.06.2023 (обновлено: 13:30 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/telo-1879118927.html
Под Ярославлем нашли тело брата погибшего основателя группы Cream Soda
Под Ярославлем нашли тело брата погибшего основателя группы Cream Soda - РИА Новости, 19.06.2023
Под Ярославлем нашли тело брата погибшего основателя группы Cream Soda
Тело брата основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, которые в компании друзей провалились под лед в ночь на 20 марта, найдено в Ярославской области,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:02
2023-06-19T13:30
шоубиз
происшествия
ярославская область
cream soda
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Тело брата основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, которые в компании друзей провалились под лед в ночь на 20 марта, найдено в Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону. "В рамках поисковых мероприятий в реке Волга в районе деревни Новые Ченцы найдено тело Романа Свиргунова, при нем был паспорт", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что тело было найдено 17 июня, погибшего уже опознали родственники.Ранее в СМИ сообщали, что его обнаружили в камышах у берега. По данным ГУМЧС по Ярославской области, в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище в Некрасовском районе на Волге пять человек провалились под лед. Двух человек, девушку и мужчину, удалось спасти, но молодой человек позже скончался в машине скорой помощи, еще трое мужчин числились пропавшими без вести. Позже стало известно, что под лед провалились один из основателей музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат Роман и их друзья. Тело Дмитрия вскоре после трагедии из воды достали водолазы. В мае в Волге в Костромской области обнаружили тело друга погибших - Аристарха Ухтомского.
https://ria.ru/20230527/soda-1874375507.html
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происшествия, ярославская область, cream soda
Шоубиз, Происшествия, Ярославская область, Cream Soda
Под Ярославлем нашли тело брата погибшего основателя группы Cream Soda

Тело брата основателя Cream Soda Свиргунова нашли в камышах у берега Волги под Ярославлем

© СУСК РФ по Ярославской областиМесто, где обнаружено тело мужчины, который числился пропавшим без вести в акватории реки Волги в деревне Новые Ченцы Некрасовского района Ярославской области
Место, где обнаружено тело мужчины, который числился пропавшим без вести в акватории реки Волги в деревне Новые Ченцы Некрасовского района Ярославской области
© СУСК РФ по Ярославской области
Место, где обнаружено тело мужчины, который числился пропавшим без вести в акватории реки Волги в деревне Новые Ченцы Некрасовского района Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Тело брата основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, которые в компании друзей провалились под лед в ночь на 20 марта, найдено в Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону.
"В рамках поисковых мероприятий в реке Волга в районе деревни Новые Ченцы найдено тело Романа Свиргунова, при нем был паспорт", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что тело было найдено 17 июня, погибшего уже опознали родственники.
Ранее в СМИ сообщали, что его обнаружили в камышах у берега.
По данным ГУМЧС по Ярославской области, в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище в Некрасовском районе на Волге пять человек провалились под лед. Двух человек, девушку и мужчину, удалось спасти, но молодой человек позже скончался в машине скорой помощи, еще трое мужчин числились пропавшими без вести.
Позже стало известно, что под лед провалились один из основателей музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат Роман и их друзья. Тело Дмитрия вскоре после трагедии из воды достали водолазы. В мае в Волге в Костромской области обнаружили тело друга погибших - Аристарха Ухтомского.
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ШоубизПроисшествияЯрославская областьCream Soda
 
 
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