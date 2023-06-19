https://ria.ru/20230619/telo-1879118927.html

Под Ярославлем нашли тело брата погибшего основателя группы Cream Soda

Под Ярославлем нашли тело брата погибшего основателя группы Cream Soda - РИА Новости, 19.06.2023

Под Ярославлем нашли тело брата погибшего основателя группы Cream Soda

Тело брата основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, которые в компании друзей провалились под лед в ночь на 20 марта, найдено в Ярославской области,... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:02

2023-06-19T13:02

2023-06-19T13:30

шоубиз

происшествия

ярославская область

cream soda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879118135_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_193b87d93ff755db49108f81d7754ea0.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Тело брата основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, которые в компании друзей провалились под лед в ночь на 20 марта, найдено в Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону. "В рамках поисковых мероприятий в реке Волга в районе деревни Новые Ченцы найдено тело Романа Свиргунова, при нем был паспорт", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что тело было найдено 17 июня, погибшего уже опознали родственники.Ранее в СМИ сообщали, что его обнаружили в камышах у берега. По данным ГУМЧС по Ярославской области, в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище в Некрасовском районе на Волге пять человек провалились под лед. Двух человек, девушку и мужчину, удалось спасти, но молодой человек позже скончался в машине скорой помощи, еще трое мужчин числились пропавшими без вести. Позже стало известно, что под лед провалились один из основателей музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат Роман и их друзья. Тело Дмитрия вскоре после трагедии из воды достали водолазы. В мае в Волге в Костромской области обнаружили тело друга погибших - Аристарха Ухтомского.

https://ria.ru/20230527/soda-1874375507.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ярославская область, cream soda