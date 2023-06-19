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Первый канал покажет концерт "Фабрики звезд. 20 лет спустя" в конце июня - РИА Новости, 19.06.2023
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23:54 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/televidenie-1879255703.html
Первый канал покажет концерт "Фабрики звезд. 20 лет спустя" в конце июня
Первый канал покажет концерт "Фабрики звезд. 20 лет спустя" в конце июня - РИА Новости, 19.06.2023
Первый канал покажет концерт "Фабрики звезд. 20 лет спустя" в конце июня
Первый канал покажет концерт "Фабрики Звезд. 20 лет спустя" 30 июня, ведущей будет Яна Чурикова, сообщает канал. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T23:54
2023-06-19T23:54
яна чурикова
наталья подольская
юлия савичева
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первый канал покажет концерт "Фабрики Звезд. 20 лет спустя" 30 июня, ведущей будет Яна Чурикова, сообщает канал. "Фабрика Звезд. 20 лет спустя" 30 июня в 21:45 на Первом канале. Ведущая концерта – Яна Чурикова", - говорится в сообщении. Отмечается, что в большом концерте примут участие победители и участники легендарного проекта "Фабрика звезд" разных сезонов. Среди них – группы "Фабрика" и "Корни", Наталья Подольская, Доминик Джокер, Юлия Савичева, Корнелия Манго, Стас Пьеха, Никита Малинин, Светлана Светикова, Дмитрий Колдун, Марк Тишман, Михаил Гребенщиков, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко и другие "фабриканты".
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яна чурикова, наталья подольская, юлия савичева
Яна Чурикова, Наталья Подольская, Юлия Савичева
Первый канал покажет концерт "Фабрики звезд. 20 лет спустя" в конце июня

Первый канал покажет концерт "Фабрики Звезд. 20 лет спустя" 30 июня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Баннер Первого канала на здании телецентра "Останкино". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первый канал покажет концерт "Фабрики Звезд. 20 лет спустя" 30 июня, ведущей будет Яна Чурикова, сообщает канал.
"Фабрика Звезд. 20 лет спустя" 30 июня в 21:45 на Первом канале. Ведущая концерта – Яна Чурикова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в большом концерте примут участие победители и участники легендарного проекта "Фабрика звезд" разных сезонов. Среди них – группы "Фабрика" и "Корни", Наталья Подольская, Доминик Джокер, Юлия Савичева, Корнелия Манго, Стас Пьеха, Никита Малинин, Светлана Светикова, Дмитрий Колдун, Марк Тишман, Михаил Гребенщиков, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко и другие "фабриканты".
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