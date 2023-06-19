Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по местам хранения иностранной техники на Украине - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 19.06.2023 (обновлено: 15:35 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/tekhnika-1879146770.html
ВС России нанесли удар по местам хранения иностранной техники на Украине
ВС России нанесли удар по местам хранения иностранной техники на Украине - РИА Новости, 19.06.2023
ВС России нанесли удар по местам хранения иностранной техники на Украине
Российские подразделения минувшей ночью нанесли ракетный удар по местам хранения иностранной военной техники украинских солдат, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:19
2023-06-19T15:35
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
вмф рф
в мире
запорожская область
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879171144_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a4424404611c06269796447df56836bc.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские подразделения минувшей ночью нанесли ракетный удар по местам хранения иностранной военной техники украинских солдат, сообщили в Минобороны."Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — говорится в сводке.Как уточняется, удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского базирования.В ведомстве также отметили, что в течение суток противник наиболее активно пытался перейти в наступление на Южнодонецком и Донецком направлениях.Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки сводных подразделений ВСУ на Времевском выступе. Помимо этого, в районе Малой Токмачки в Запорожской области удалось сорвать две попытки наступления украинских солдат.Общие потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила четыре атаки украинских подразделений возле Первомайского, Петровского и Старомихайловки в ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Ивановское удалось уничтожить склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии пресекла деятельность двух групп диверсантов возле Тимковки в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским подразделениям в районах Кузьмино и Макеевки в ЛНР, а также в Серебрянском лесничестве. Кроме того, возле Ямполовки в ДНР, Червоной Дибровы и Кременной в Луганской Народной Республике удалось пресечь деятельность трех диверсионных групп.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Российские авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили 93 украинских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 102 районах. В районе города Запорожье военные нанесли удар по складам 1513-й артиллерийской базы боеприпасов и 65-й механизированной бригады ВСУ. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 возле Орехова в Запорожской области, перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 беспилотников на различных направлениях спецоперации.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html
https://ria.ru/20230619/plen-1879087856.html
https://ria.ru/20230619/artemovsk-1879094964.html
https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html
https://ria.ru/20230619/nato-1879147336.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
запорожская область
донецкая народная республика
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны: ВС РФ ночью нанесли удар по местам хранения иностранной техники ВСУ
Российские подразделения минувшей ночью нанесли ракетный удар по местам хранения иностранной военной техники украинских солдат, сообщили в Минобороны. "Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — говорится в сводке.
2023-06-19T14:19
true
PT4M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879171144_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_839affc085493eb1c73823717c81757c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы украины, вмф рф, в мире, запорожская область, донецкая народная республика, польша, вооруженные силы рф, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВМФ РФ, В мире, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Польша, Вооруженные силы РФ, Ми-8 АМТШ
ВС России нанесли удар по местам хранения иностранной техники на Украине

Минобороны России сообщило об ударе по местам хранения иностранной техники на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские подразделения минувшей ночью нанесли ракетный удар по местам хранения иностранной военной техники украинских солдат, сообщили в Минобороны.
«
"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — говорится в сводке.
Как уточняется, удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского базирования.
В ведомстве также отметили, что в течение суток противник наиболее активно пытался перейти в наступление на Южнодонецком и Донецком направлениях.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Договор или договорняк? Нет, просто капитуляция Украины
Вчера, 08:00

Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки сводных подразделений ВСУ на Времевском выступе. Помимо этого, в районе Малой Токмачки в Запорожской области удалось сорвать две попытки наступления украинских солдат.
Общие потери противника составили:
  • более 100 военнослужащих;
  • три танка;
  • десять боевых машин пехоты;
  • 14 боевых бронированных машин;
  • четыре автомобиля;
  • две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
  • гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен в Запорожской области, сообщил Рогов
Вчера, 11:11

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" отразила четыре атаки украинских подразделений возле Первомайского, Петровского и Старомихайловки в ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Ивановское удалось уничтожить склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.
Потери противника составили:
  • более 340 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • пять автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
  • гаубицы Д-20 и "Мста-Б".
Город Артемовск в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В Донецке рассказали, как ВСУ подставляли под обстрелы жителей Артемовска
Вчера, 11:38

Купянское направление

Группировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии пресекла деятельность двух групп диверсантов возле Тимковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 45 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Запад хочет триллион долларов, чтобы не восстанавливать Украину
18 июня, 08:00

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским подразделениям в районах Кузьмино и Макеевки в ЛНР, а также в Серебрянском лесничестве. Кроме того, возле Ямполовки в ДНР, Червоной Дибровы и Кременной в Луганской Народной Республике удалось пресечь деятельность трех диверсионных групп.
Потери противника составили:
  • до 105 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
  • гаубицы Д-20 и Д-30.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем по итогам встречи в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Генсек НАТО высказался против замораживания конфликта на Украине
Вчера, 14:21

Херсонское направление

Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • более 40 военнослужащих;
  • четыре автомобиля;
  • артиллерийская система М777 производства США.
Российские авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили 93 украинских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 102 районах. В районе города Запорожье военные нанесли удар по складам 1513-й артиллерийской базы боеприпасов и 65-й механизированной бригады ВСУ.
Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 возле Орехова в Запорожской области, перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 беспилотников на различных направлениях спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВМФ РФВ миреЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаПольшаВооруженные силы РФМи-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала