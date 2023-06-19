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ВС России нанесли удар по местам хранения иностранной техники на Украине

ВС России нанесли удар по местам хранения иностранной техники на Украине - РИА Новости, 19.06.2023

ВС России нанесли удар по местам хранения иностранной техники на Украине

Российские подразделения минувшей ночью нанесли ракетный удар по местам хранения иностранной военной техники украинских солдат, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:19

2023-06-19T14:19

2023-06-19T15:35

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские подразделения минувшей ночью нанесли ракетный удар по местам хранения иностранной военной техники украинских солдат, сообщили в Минобороны."Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — говорится в сводке.Как уточняется, удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского базирования.В ведомстве также отметили, что в течение суток противник наиболее активно пытался перейти в наступление на Южнодонецком и Донецком направлениях.Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки сводных подразделений ВСУ на Времевском выступе. Помимо этого, в районе Малой Токмачки в Запорожской области удалось сорвать две попытки наступления украинских солдат.Общие потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила четыре атаки украинских подразделений возле Первомайского, Петровского и Старомихайловки в ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Ивановское удалось уничтожить склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии пресекла деятельность двух групп диверсантов возле Тимковки в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским подразделениям в районах Кузьмино и Макеевки в ЛНР, а также в Серебрянском лесничестве. Кроме того, возле Ямполовки в ДНР, Червоной Дибровы и Кременной в Луганской Народной Республике удалось пресечь деятельность трех диверсионных групп.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Российские авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили 93 украинских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 102 районах. В районе города Запорожье военные нанесли удар по складам 1513-й артиллерийской базы боеприпасов и 65-й механизированной бригады ВСУ. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 возле Орехова в Запорожской области, перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 беспилотников на различных направлениях спецоперации.

https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html

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https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html

https://ria.ru/20230619/nato-1879147336.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны: ВС РФ ночью нанесли удар по местам хранения иностранной техники ВСУ Российские подразделения минувшей ночью нанесли ракетный удар по местам хранения иностранной военной техники украинских солдат, сообщили в Минобороны. "Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — говорится в сводке. 2023-06-19T14:19 true PT4M43S

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