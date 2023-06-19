ВС России нанесли удар по местам хранения иностранной техники на Украине
Минобороны России сообщило об ударе по местам хранения иностранной техники на Украине
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские подразделения минувшей ночью нанесли ракетный удар по местам хранения иностранной военной техники украинских солдат, сообщили в Минобороны.
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"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — говорится в сводке.
Как уточняется, удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского базирования.
В ведомстве также отметили, что в течение суток противник наиболее активно пытался перейти в наступление на Южнодонецком и Донецком направлениях.
Южнодонецкое направление
Группировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки сводных подразделений ВСУ на Времевском выступе. Помимо этого, в районе Малой Токмачки в Запорожской области удалось сорвать две попытки наступления украинских солдат.
Общие потери противника составили:
- более 100 военнослужащих;
- три танка;
- десять боевых машин пехоты;
- 14 боевых бронированных машин;
- четыре автомобиля;
- две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
- гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30.
Донецкое направление
Группировка войск "Юг" отразила четыре атаки украинских подразделений возле Первомайского, Петровского и Старомихайловки в ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Ивановское удалось уничтожить склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.
Потери противника составили:
- более 340 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- пять автомобилей;
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
- гаубицы Д-20 и "Мста-Б".
Купянское направление
Группировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии пресекла деятельность двух групп диверсантов возле Тимковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
- до 45 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши.
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским подразделениям в районах Кузьмино и Макеевки в ЛНР, а также в Серебрянском лесничестве. Кроме того, возле Ямполовки в ДНР, Червоной Дибровы и Кременной в Луганской Народной Республике удалось пресечь деятельность трех диверсионных групп.
Потери противника составили:
- до 105 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- две боевые бронированные машины;
- два пикапа;
- две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
- гаубицы Д-20 и Д-30.
Херсонское направление
Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- более 40 военнослужащих;
- четыре автомобиля;
- артиллерийская система М777 производства США.
Российские авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили 93 украинских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 102 районах. В районе города Запорожье военные нанесли удар по складам 1513-й артиллерийской базы боеприпасов и 65-й механизированной бригады ВСУ.
Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 возле Орехова в Запорожской области, перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 беспилотников на различных направлениях спецоперации.