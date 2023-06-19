Минобороны Израиля опровергло сообщения о передаче танков Украине
Минобороны Израиля опровергло сообщения о передаче танков "Меркава" украинской армии
Израильские танки "Меркава" . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн — РИА Новости. Министерство обороны Израиля в комментарии РИА Новости опровергло публикации СМИ о передаче танков "Меркава" для нужд ВСУ.
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"Сообщения о передаче израильских танков Украине являются ложными. Вследствие войны в Европе несколько стран выразили заинтересованность в приобретении танков "Меркава" из резервов ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля. — Прим. ред.). Обсуждения еще не привели к соглашению и ожидают одобрения со стороны Министерства обороны, а также заинтересованных стран", — сообщили в ведомстве.
На прошлой неделе газета "Едиот ахронот" сообщила со ссылкой на чиновников военного ведомства страны, что Израиль обсуждает возможные поставки более 200 списанных танков "Меркава" предыдущих поколений с двумя странами, одна из которых находится в континентальной Европе. По данным издания, переговоры идут на фоне возросшего спроса на израильскую военную технику вследствие истощившихся арсеналов западных стран, оказывающих военную помощь Киеву.
Позднее израильский портал Walla написал со ссылкой на неназванного польского военного эксперта, что Польша и Украина могут получить крупную партию танков "Меркава". По его мнению, их, предположительно, модернизируют в Израиле или в сотрудничестве с польскими оборонными предприятиями.
Глава отдела оборонного экспорта Министерства обороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас подтвердил в интервью экономическому изданию "Калкалист", что страна ведет переговоры о продаже танков "Меркава" с двумя государствами, одно из которых находится в Европе.
При этом генерал подчеркнул, что военное ведомство и политическое руководство Израиля придерживаются взвешенной политики, которая запрещает поставки вооружений ВСУ. Он назвал естественным желание оборонных предприятий вести как можно более активную длительность на рынке, но установленные правительством красные линии представляются "столь же естественными".