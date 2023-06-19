https://ria.ru/20230619/tanki-1879209807.html

Минобороны Израиля опровергло сообщения о передаче танков Украине

Минобороны Израиля опровергло сообщения о передаче танков Украине - РИА Новости, 19.06.2023

Минобороны Израиля опровергло сообщения о передаче танков Украине

Министерство обороны Израиля в комментарии РИА Новости опровергло публикации СМИ о передаче танков "Меркава" для нужд ВСУ. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:34

2023-06-19T17:34

2023-06-19T18:33

специальная военная операция на украине

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн — РИА Новости. Министерство обороны Израиля в комментарии РИА Новости опровергло публикации СМИ о передаче танков "Меркава" для нужд ВСУ."Сообщения о передаче израильских танков Украине являются ложными. Вследствие войны в Европе несколько стран выразили заинтересованность в приобретении танков "Меркава" из резервов ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля. — Прим. ред.). Обсуждения еще не привели к соглашению и ожидают одобрения со стороны Министерства обороны, а также заинтересованных стран", — сообщили в ведомстве.На прошлой неделе газета "Едиот ахронот" сообщила со ссылкой на чиновников военного ведомства страны, что Израиль обсуждает возможные поставки более 200 списанных танков "Меркава" предыдущих поколений с двумя странами, одна из которых находится в континентальной Европе. По данным издания, переговоры идут на фоне возросшего спроса на израильскую военную технику вследствие истощившихся арсеналов западных стран, оказывающих военную помощь Киеву.Позднее израильский портал Walla написал со ссылкой на неназванного польского военного эксперта, что Польша и Украина могут получить крупную партию танков "Меркава". По его мнению, их, предположительно, модернизируют в Израиле или в сотрудничестве с польскими оборонными предприятиями.Глава отдела оборонного экспорта Министерства обороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас подтвердил в интервью экономическому изданию "Калкалист", что страна ведет переговоры о продаже танков "Меркава" с двумя государствами, одно из которых находится в Европе.При этом генерал подчеркнул, что военное ведомство и политическое руководство Израиля придерживаются взвешенной политики, которая запрещает поставки вооружений ВСУ. Он назвал естественным желание оборонных предприятий вести как можно более активную длительность на рынке, но установленные правительством красные линии представляются "столь же естественными".

https://ria.ru/20230619/nato-1879204393.html

https://ria.ru/20230520/izrail-1873066926.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, украина, министерство обороны израиля, европа, вооруженные силы украины