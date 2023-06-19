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В Госдуме обсудят проект о службе по контракту для граждан с судимостью - РИА Новости, 19.06.2023
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18:32 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/sudimost-1879225133.html
В Госдуме обсудят проект о службе по контракту для граждан с судимостью
В Госдуме обсудят проект о службе по контракту для граждан с судимостью - РИА Новости, 19.06.2023
В Госдуме обсудят проект о службе по контракту для граждан с судимостью
Госдума на пленарном заседании 20 июня рассмотрит во втором чтении законопроект, согласно которому в период мобилизации, военного положения предоставляется... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:32
2023-06-19T18:32
госдума рф
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 20 июня рассмотрит во втором чтении законопроект, согласно которому в период мобилизации, военного положения предоставляется возможность призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, сообщил журналистам источник в Госдуме. "Пленарное заседание 20 июня… О возможности заключать военные контракты с судимыми и ограниченно годными - второе чтение", - сказал собеседник. Госдума на пленарном заседании 14 июня приняла в первом чтении законопроект, который предлагает на период мобилизации, военного положения установить возможность призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением осужденных за тяжкие преступления.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
В Госдуме обсудят проект о службе по контракту для граждан с судимостью

Источник: Госдума 20 июня обсудит проект о службе по контракту для граждан с судимостью

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 20 июня рассмотрит во втором чтении законопроект, согласно которому в период мобилизации, военного положения предоставляется возможность призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, сообщил журналистам источник в Госдуме.
«
"Пленарное заседание 20 июня… О возможности заключать военные контракты с судимыми и ограниченно годными - второе чтение", - сказал собеседник.
Госдума на пленарном заседании 14 июня приняла в первом чтении законопроект, который предлагает на период мобилизации, военного положения установить возможность призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением осужденных за тяжкие преступления.
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