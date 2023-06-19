https://ria.ru/20230619/sudimost-1879225133.html

В Госдуме обсудят проект о службе по контракту для граждан с судимостью

В Госдуме обсудят проект о службе по контракту для граждан с судимостью - РИА Новости, 19.06.2023

В Госдуме обсудят проект о службе по контракту для граждан с судимостью

Госдума на пленарном заседании 20 июня рассмотрит во втором чтении законопроект, согласно которому в период мобилизации, военного положения предоставляется... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:32

2023-06-19T18:32

2023-06-19T18:32

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 20 июня рассмотрит во втором чтении законопроект, согласно которому в период мобилизации, военного положения предоставляется возможность призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, сообщил журналистам источник в Госдуме. "Пленарное заседание 20 июня… О возможности заключать военные контракты с судимыми и ограниченно годными - второе чтение", - сказал собеседник. Госдума на пленарном заседании 14 июня приняла в первом чтении законопроект, который предлагает на период мобилизации, военного положения установить возможность призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением осужденных за тяжкие преступления.

https://ria.ru/20230227/osuzhdennye-1854495486.html

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госдума рф, общество