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В результате стрельбы в США погиб подросток - РИА Новости, 19.06.2023
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01:58 19.06.2023 (обновлено: 05:19 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/strelba-1879040787.html
В результате стрельбы в США погиб подросток
В результате стрельбы в США погиб подросток - РИА Новости, 19.06.2023
В результате стрельбы в США погиб подросток
Стрельба произошла на вечеринке в офисном здании в американском городе Сент-Луис, один человек погиб, десять пострадали, сообщает телеканал ABC News со ссылкой... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T01:58
2023-06-19T05:19
сент-луис
в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стрельба произошла на вечеринке в офисном здании в американском городе Сент-Луис, один человек погиб, десять пострадали, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на данные местной полиции."Восемь из 11 жертв, включая погибшую, были несовершеннолетними. Среди жертв было шесть девушек", - передает телеканал данные полиции. Как отмечает телеканал, ссылаясь на начальника полиции Сент-Луис Роберта Трейси, погибшую, 17-летнюю девушку, задавили, когда она пыталась убежать от стрельбы, в результате она получила серьезные травмы спинного мозга."Полиция обнаружила на месте происшествия несколько единиц огнестрельного оружия и гильз, в том числе пистолеты с винтовочными патронами", - сообщает телеканал. Подозреваемый в стрельбе 17-летний подросток был задержан.
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сент-луис, в мире
Сент-Луис, В мире
В результате стрельбы в США погиб подросток

ABC: в США при стрельбе на вечеринке в городе Сент-Луис погиб подросток, десять пострадали

© AP Photo / Geneva HeffernanПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Geneva Heffernan
Полицейская машина в США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стрельба произошла на вечеринке в офисном здании в американском городе Сент-Луис, один человек погиб, десять пострадали, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на данные местной полиции.
«
"Восемь из 11 жертв, включая погибшую, были несовершеннолетними. Среди жертв было шесть девушек", - передает телеканал данные полиции.
Как отмечает телеканал, ссылаясь на начальника полиции Сент-Луис Роберта Трейси, погибшую, 17-летнюю девушку, задавили, когда она пыталась убежать от стрельбы, в результате она получила серьезные травмы спинного мозга.
"Полиция обнаружила на месте происшествия несколько единиц огнестрельного оружия и гильз, в том числе пистолеты с винтовочными патронами", - сообщает телеканал.
Подозреваемый в стрельбе 17-летний подросток был задержан.
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