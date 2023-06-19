https://ria.ru/20230619/strelba-1879040787.html

В результате стрельбы в США погиб подросток

В результате стрельбы в США погиб подросток - РИА Новости, 19.06.2023

В результате стрельбы в США погиб подросток

Стрельба произошла на вечеринке в офисном здании в американском городе Сент-Луис, один человек погиб, десять пострадали, сообщает телеканал ABC News со ссылкой... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T01:58

2023-06-19T01:58

2023-06-19T05:19

сент-луис

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стрельба произошла на вечеринке в офисном здании в американском городе Сент-Луис, один человек погиб, десять пострадали, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на данные местной полиции."Восемь из 11 жертв, включая погибшую, были несовершеннолетними. Среди жертв было шесть девушек", - передает телеканал данные полиции. Как отмечает телеканал, ссылаясь на начальника полиции Сент-Луис Роберта Трейси, погибшую, 17-летнюю девушку, задавили, когда она пыталась убежать от стрельбы, в результате она получила серьезные травмы спинного мозга."Полиция обнаружила на месте происшествия несколько единиц огнестрельного оружия и гильз, в том числе пистолеты с винтовочными патронами", - сообщает телеканал. Подозреваемый в стрельбе 17-летний подросток был задержан.

https://ria.ru/20230618/strelba-1878996076.html

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