https://ria.ru/20230619/strakhi-1878303521.html

Я родился без руки. "Страхи/Детские травмы"

Я родился без руки. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 19.06.2023

Я родился без руки. "Страхи/Детские травмы"

Илья родился с аплазией — у героя нет одной руки. Впрочем, физическая особенность не помешала ему вырасти счастливым человеком: родители, сверстники, учителя — все поддерживали Илью. Однако иногда герой все же сталкивался с дискриминацией. Это история о том, как принять себя, найти дело жизни и не отчаиваться, если кажется, что мир несправедлив.

2023-06-19T12:00

2023-06-19T12:00

2023-06-19T12:00

страхи

наталья лосева

психология

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Я родился без руки. "Страхи/Детские травмы" Илья родился с аплазией — у героя нет одной руки. Впрочем, физическая особенность не помешала ему вырасти счастливым человеком: родители, сверстники, учителя — все поддерживали Илью. Однако иногда герой все же сталкивался с дискриминацией. Это история о том, как принять себя, найти дело жизни и не отчаиваться, если кажется, что мир несправедлив. audio/mpeg

Я родился без руки. "Страхи/Детские травмы" Илья родился с аплазией — у героя нет одной руки. Впрочем, физическая особенность не помешала ему вырасти счастливым человеком: родители, сверстники, учителя — все поддерживали Илью. Однако иногда герой все же сталкивался с дискриминацией. Это история о том, как принять себя, найти дело жизни и не отчаиваться, если кажется, что мир несправедлив. audio/mpeg

Историю героя Ильи разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти, Мария Григорьева, Сергей Захаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, аудио