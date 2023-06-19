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Я родился без руки. "Страхи/Детские травмы"
Я родился без руки. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 19.06.2023
Я родился без руки. "Страхи/Детские травмы"
Илья родился с аплазией — у героя нет одной руки. Впрочем, физическая особенность не помешала ему вырасти счастливым человеком: родители, сверстники, учителя — все поддерживали Илью. Однако иногда герой все же сталкивался с дискриминацией. Это история о том, как принять себя, найти дело жизни и не отчаиваться, если кажется, что мир несправедлив.
2023-06-19T12:00
2023-06-19T12:00
2023-06-19T12:00
страхи
наталья лосева
психология
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Я родился без руки. "Страхи/Детские травмы"
Илья родился с аплазией — у героя нет одной руки. Впрочем, физическая особенность не помешала ему вырасти счастливым человеком: родители, сверстники, учителя — все поддерживали Илью. Однако иногда герой все же сталкивался с дискриминацией. Это история о том, как принять себя, найти дело жизни и не отчаиваться, если кажется, что мир несправедлив.
audio/mpeg
Я родился без руки. "Страхи/Детские травмы"
Илья родился с аплазией — у героя нет одной руки. Впрочем, физическая особенность не помешала ему вырасти счастливым человеком: родители, сверстники, учителя — все поддерживали Илью. Однако иногда герой все же сталкивался с дискриминацией. Это история о том, как принять себя, найти дело жизни и не отчаиваться, если кажется, что мир несправедлив.
audio/mpeg
Историю героя Ильи разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти, Мария Григорьева, Сергей Захаренко
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наталья лосева, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология
Я родился без руки. "Страхи/Детские травмы"
Илья родился с аплазией — у героя нет одной руки. Впрочем, физическая особенность не помешала ему вырасти счастливым человеком: родители, сверстники, учителя — все поддерживали Илью. Однако иногда герой все же сталкивался с дискриминацией. Это история о том, как принять себя, найти дело жизни и не отчаиваться, если кажется, что мир несправедлив.