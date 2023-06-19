https://ria.ru/20230619/st-1879182531.html
Назван победитель шоу "Новые звезды в Африке"
Назван победитель шоу "Новые звезды в Африке" - РИА Новости, 19.06.2023
Назван победитель шоу "Новые звезды в Африке"
Рэпер ST (Александр Степанов) стал победителем шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ. Он выиграл пять миллионов рублей, которые направит на благотворительные цели. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:17
2023-06-19T16:17
2023-06-19T16:17
шоубиз
st (александр степанов)
михаил галустян
ольга бузова
тнт (телеканал)
знаменитости
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Рэпер ST (Александр Степанов) стал победителем шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ. Он выиграл пять миллионов рублей, которые направит на благотворительные цели."Это непередаваемые ощущения! В течении всего проекта, я неоднократно представлял себе, как это будет: визуализировал, притягивал эту победу. Без поддержки и веры Ассоль (супруга музыканта – Прим. ред.) в меня, думаю, что могло ничего и не получиться. Часть денег я переведу на благотворительность. Есть несколько фондов, которые мы поддерживаем на постоянной основе", – приводят слова Степанова в пресс-службе.Исполнитель дошел до финала вместе с Марией Погребняк и Натальей Бардо. Он быстрее всех прошел лабиринт и собрал ступеньки для лестницы, по которой поднялся на небесный пьедестал. Степанов пришел в "Новые звезды в Африке" в шестой серии. Он сразу проявил себя сильным участником, который успешно преодолел сложные испытания и заработал монеты для своей команды. Ведущий проекта Михаил Галустян поддержал проигравших и подчеркнул, что к игре нужно относиться с легкостью."Наше шоу – это в первую очередь игра, и относиться к этому нужно с легкостью. Для участников это новый опыт, а для зрителей – развлечение и интересное времяпровождение у экранов", – отметил комик."Новые звезды в Африке" – реалити-шоу, в котором звезды проходят испытания на прочность, чтобы заработать монеты на еду. По правилам проекта в каждом выпуске его покидает один из участников. Всего вышло четыре сезона, ведущими которых были Ольга Бузова и Михаил Галустян.
https://ria.ru/20230615/tnt-1878353922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
st (александр степанов), михаил галустян, ольга бузова, тнт (телеканал), знаменитости
Шоубиз, ST (Александр Степанов), Михаил Галустян, Ольга Бузова, ТНТ (телеканал), Знаменитости
Назван победитель шоу "Новые звезды в Африке"
Рэпер ST стал победителем четвертого сезона шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Рэпер ST (Александр Степанов) стал победителем шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ. Он выиграл пять миллионов рублей, которые направит на благотворительные цели.
«
"Это непередаваемые ощущения! В течении всего проекта, я неоднократно представлял себе, как это будет: визуализировал, притягивал эту победу. Без поддержки и веры Ассоль (супруга музыканта – Прим. ред.) в меня, думаю, что могло ничего и не получиться. Часть денег я переведу на благотворительность. Есть несколько фондов, которые мы поддерживаем на постоянной основе", – приводят слова Степанова в пресс-службе.
Исполнитель дошел до финала вместе с Марией Погребняк и Натальей Бардо. Он быстрее всех прошел лабиринт и собрал ступеньки для лестницы, по которой поднялся на небесный пьедестал.
Степанов пришел в "Новые звезды в Африке" в шестой серии. Он сразу проявил себя сильным участником, который успешно преодолел сложные испытания и заработал монеты для своей команды.
Ведущий проекта Михаил Галустян поддержал проигравших и подчеркнул, что к игре нужно относиться с легкостью.
«
"Наше шоу – это в первую очередь игра, и относиться к этому нужно с легкостью. Для участников это новый опыт, а для зрителей – развлечение и интересное времяпровождение у экранов", – отметил комик.
"Новые звезды в Африке" – реалити-шоу, в котором звезды проходят испытания на прочность, чтобы заработать монеты на еду. По правилам проекта в каждом выпуске его покидает один из участников.
Всего вышло четыре сезона, ведущими которых были Ольга Бузова и Михаил Галустян.
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