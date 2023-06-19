https://ria.ru/20230619/st-1879182531.html

Назван победитель шоу "Новые звезды в Африке"

Назван победитель шоу "Новые звезды в Африке" - РИА Новости, 19.06.2023

Назван победитель шоу "Новые звезды в Африке"

Рэпер ST (Александр Степанов) стал победителем шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ. Он выиграл пять миллионов рублей, которые направит на благотворительные цели. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:17

2023-06-19T16:17

2023-06-19T16:17

шоубиз

st (александр степанов)

михаил галустян

ольга бузова

тнт (телеканал)

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879171543_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_c86f6f8b818e810d6c46a696bcdd9f6d.jpg

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Рэпер ST (Александр Степанов) стал победителем шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ. Он выиграл пять миллионов рублей, которые направит на благотворительные цели."Это непередаваемые ощущения! В течении всего проекта, я неоднократно представлял себе, как это будет: визуализировал, притягивал эту победу. Без поддержки и веры Ассоль (супруга музыканта – Прим. ред.) в меня, думаю, что могло ничего и не получиться. Часть денег я переведу на благотворительность. Есть несколько фондов, которые мы поддерживаем на постоянной основе", – приводят слова Степанова в пресс-службе.Исполнитель дошел до финала вместе с Марией Погребняк и Натальей Бардо. Он быстрее всех прошел лабиринт и собрал ступеньки для лестницы, по которой поднялся на небесный пьедестал. Степанов пришел в "Новые звезды в Африке" в шестой серии. Он сразу проявил себя сильным участником, который успешно преодолел сложные испытания и заработал монеты для своей команды. Ведущий проекта Михаил Галустян поддержал проигравших и подчеркнул, что к игре нужно относиться с легкостью."Наше шоу – это в первую очередь игра, и относиться к этому нужно с легкостью. Для участников это новый опыт, а для зрителей – развлечение и интересное времяпровождение у экранов", – отметил комик."Новые звезды в Африке" – реалити-шоу, в котором звезды проходят испытания на прочность, чтобы заработать монеты на еду. По правилам проекта в каждом выпуске его покидает один из участников. Всего вышло четыре сезона, ведущими которых были Ольга Бузова и Михаил Галустян.

https://ria.ru/20230615/tnt-1878353922.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

st (александр степанов), михаил галустян, ольга бузова, тнт (телеканал), знаменитости