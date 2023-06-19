https://ria.ru/20230619/ssha-1879207001.html
Суд во Флориде запретил обнародовать улики по делу Дональда Трампа
Суд во Флориде запретил обнародовать улики по делу Дональда Трампа - РИА Новости, 19.06.2023
Суд во Флориде запретил обнародовать улики по делу Дональда Трампа
Американский суд запретил предавать огласке материалы, которые проходят как улики в деле экс-президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:23
2023-06-19T17:23
2023-06-19T17:23
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ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Американский суд запретил предавать огласке материалы, которые проходят как улики в деле экс-президента США Дональда Трампа. Трампу предъявлены 37 обвинений в связи с вывозом секретной документации из Белого дома и созданием помех следствию. "Улики, наряду с любой проистекающей из них информацией, не подлежат раскрытию общественности или новостным медиа, распространению на любой новостной или социальной медиа-платформе без предварительного уведомления и согласия Соединенных Штатов или одобрения суда", - сказано в решении. Федеральный суд по южному округу штата Флорида таким образом удовлетворил ходатайство, которое было подано прокуратурой. Из судебного решения следует, что речь идет обо всех несекретных уликах, которые обвинение предоставило защите в рамках в подготовке к процессу.
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в мире, флорида, сша, дональд трамп, арест трампа
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Арест Трампа
Суд во Флориде запретил обнародовать улики по делу Дональда Трампа
Суд во Флориде запретил обнародовать улики по делу экс-президента США Дональда Трампа
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Американский суд запретил предавать огласке материалы, которые проходят как улики в деле экс-президента США Дональда Трампа.
Трампу предъявлены 37 обвинений в связи с вывозом секретной документации из Белого дома и созданием помех следствию.
Между тюрьмой и импичментом. Кто сядет первым — Байден или Трамп
"Улики, наряду с любой проистекающей из них информацией, не подлежат раскрытию общественности или новостным медиа, распространению на любой новостной или социальной медиа-платформе без предварительного уведомления и согласия Соединенных Штатов или одобрения суда", - сказано в решении.
Федеральный суд по южному округу штата Флорида таким образом удовлетворил ходатайство, которое было подано прокуратурой. Из судебного решения следует, что речь идет обо всех несекретных уликах, которые обвинение предоставило защите в рамках в подготовке к процессу.