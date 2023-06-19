Рейтинг@Mail.ru
Суд во Флориде запретил обнародовать улики по делу Дональда Трампа - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/ssha-1879207001.html
Суд во Флориде запретил обнародовать улики по делу Дональда Трампа
Суд во Флориде запретил обнародовать улики по делу Дональда Трампа - РИА Новости, 19.06.2023
Суд во Флориде запретил обнародовать улики по делу Дональда Трампа
Американский суд запретил предавать огласке материалы, которые проходят как улики в деле экс-президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:23
2023-06-19T17:23
в мире
флорида
сша
дональд трамп
арест трампа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863084701_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_8c2e5050e64aa3b3ea96b9483927ec23.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Американский суд запретил предавать огласке материалы, которые проходят как улики в деле экс-президента США Дональда Трампа. Трампу предъявлены 37 обвинений в связи с вывозом секретной документации из Белого дома и созданием помех следствию. "Улики, наряду с любой проистекающей из них информацией, не подлежат раскрытию общественности или новостным медиа, распространению на любой новостной или социальной медиа-платформе без предварительного уведомления и согласия Соединенных Штатов или одобрения суда", - сказано в решении. Федеральный суд по южному округу штата Флорида таким образом удовлетворил ходатайство, которое было подано прокуратурой. Из судебного решения следует, что речь идет обо всех несекретных уликах, которые обвинение предоставило защите в рамках в подготовке к процессу.
https://ria.ru/20230616/ssha-1878334168.html
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863084701_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_29742adaef0354d552702b653dfba606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, флорида, сша, дональд трамп, арест трампа
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Арест Трампа
Суд во Флориде запретил обнародовать улики по делу Дональда Трампа

Суд во Флориде запретил обнародовать улики по делу экс-президента США Дональда Трампа

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Американский суд запретил предавать огласке материалы, которые проходят как улики в деле экс-президента США Дональда Трампа.
Трампу предъявлены 37 обвинений в связи с вывозом секретной документации из Белого дома и созданием помех следствию.
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Между тюрьмой и импичментом. Кто сядет первым — Байден или Трамп
16 июня, 08:00
"Улики, наряду с любой проистекающей из них информацией, не подлежат раскрытию общественности или новостным медиа, распространению на любой новостной или социальной медиа-платформе без предварительного уведомления и согласия Соединенных Штатов или одобрения суда", - сказано в решении.
Федеральный суд по южному округу штата Флорида таким образом удовлетворил ходатайство, которое было подано прокуратурой. Из судебного решения следует, что речь идет обо всех несекретных уликах, которые обвинение предоставило защите в рамках в подготовке к процессу.
 
В миреФлоридаСШАДональд ТрампАрест Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала