https://ria.ru/20230619/ssha-1879089449.html

Лавров назвал расшатывание внутриполитической ситуации в России целью США

Лавров назвал расшатывание внутриполитической ситуации в России целью США - РИА Новости, 19.06.2023

Лавров назвал расшатывание внутриполитической ситуации в России целью США

США поставили цель расшатать внутриполитическую ситуацию в России в преддверии президентских выборов в РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:15

2023-06-19T11:15

2023-06-19T11:25

россия

сша

в мире

сергей лавров

украина

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США поставили цель расшатать внутриполитическую ситуацию в России в преддверии президентских выборов в РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Не прекращается порочная практика вмешательства во внутренние дела суверенных стран, формы такого вмешательства самые разнообразные, включая угрозы, шантаж, организацию цветных революций. Удавшийся в 2014 году кровавый госпереворот на Украине пытались повторить спустя 6 лет в Белоруссии. Неудачно. На этом явно не остановятся, откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность и в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года", – сказал Лавров в ходе заседания комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

https://ria.ru/20230616/rossiya-1878749223.html

россия

сша

украина

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россия, сша, в мире, сергей лавров, украина