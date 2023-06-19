СМИ назвали прогресс в переговорах Блинкена и главы МИД КНР незначительным
Politico: неопределенные итоги встречи Блинкена и главы МИД КНР говорят о малом прогрессе
© AP Photo / Pool Photo/Leah MillisГлава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае
© AP Photo / Pool Photo/Leah Millis
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Неопределенность в представленных госдепартаментом США итогах переговоров главы госдепа Энтони Блинкена и министра иностранных дел Китая Цинь Гана указывает на незначительный прогресс в двусторонних переговорах, пишет газета Politico.
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"Неопределенность итогов (переговоров - ред.) Блинкена указывает на незначительный прогресс по существу пунктов его повестки", - пишет издание.
По оценке газеты, глава госдепа и министр иностранных дел Китая "мало-помалу продвигаются вперед после месяцев раздора", а реального результата по ключевым вопросам, к которым относятся "беспокойство относительно роста напряженности вокруг Тайваня, несправедливо заключенные в Китае граждане США и согласованность Пекина с Россией по войне на Украине" достичь по итогам встречи не удалось.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники в госдепе сообщала, что США вслед за переговорами дипломатов продолжат встречи с Китаем на рабочем уровне для решения отдельных вызовов в двусторонних отношениях.
В воскресенье Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, которые в госдепе назвали "откровенными, предметными и конструктивными".