https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879240629.html
Российские войска нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Запорожье
Российские войска нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 19.06.2023
Российские войска нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Запорожье
Подразделения Вооруженных сил России нанесли точечные удары по позициям украинских войск на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T20:27
2023-06-19T20:27
2023-06-19T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877595430_0:123:3195:1920_1920x0_80_0_0_8b49713bfacd4539a742b35ac3ea7c80.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России нанесли точечные удары по позициям украинских войск на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. "Нашими подразделениями были нанесены точечные удары по позициям ВСУ на запорожском направлении с использованием БПЛА. Все цели были поражены. Противник понёс потери в живой силе на отдельных участках линии боевого соприкосновения", - рассказал агентству командир подразделения ВС РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877595430_21:135:2572:2048_1920x0_80_0_0_8d0e4b9efab4a5f35652756f9e0a99e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Запорожье
Российские войска нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Запорожье с использованием БПЛА