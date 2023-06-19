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Российские войска нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879240629.html
Российские войска нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Запорожье
Российские войска нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 19.06.2023
Российские войска нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Запорожье
Подразделения Вооруженных сил России нанесли точечные удары по позициям украинских войск на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T20:27
2023-06-19T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России нанесли точечные удары по позициям украинских войск на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. "Нашими подразделениями были нанесены точечные удары по позициям ВСУ на запорожском направлении с использованием БПЛА. Все цели были поражены. Противник понёс потери в живой силе на отдельных участках линии боевого соприкосновения", - рассказал агентству командир подразделения ВС РФ.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Запорожье

Российские войска нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Запорожье с использованием БПЛА

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления беспилотником
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления беспилотником - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления беспилотником. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России нанесли точечные удары по позициям украинских войск на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ.
«
"Нашими подразделениями были нанесены точечные удары по позициям ВСУ на запорожском направлении с использованием БПЛА. Все цели были поражены. Противник понёс потери в живой силе на отдельных участках линии боевого соприкосновения", - рассказал агентству командир подразделения ВС РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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