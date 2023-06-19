https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879240629.html

Российские войска нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Запорожье

Российские войска нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 19.06.2023

Российские войска нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Запорожье

Подразделения Вооруженных сил России нанесли точечные удары по позициям украинских войск на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T20:27

2023-06-19T20:27

2023-06-19T20:27

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россия

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России нанесли точечные удары по позициям украинских войск на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. "Нашими подразделениями были нанесены точечные удары по позициям ВСУ на запорожском направлении с использованием БПЛА. Все цели были поражены. Противник понёс потери в живой силе на отдельных участках линии боевого соприкосновения", - рассказал агентству командир подразделения ВС РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины