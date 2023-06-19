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Жители Воронежской области передали в зону СВО автомобиль УАЗ
Жители Воронежской области передали в зону СВО автомобиль УАЗ - РИА Новости, 19.06.2023
Жители Воронежской области передали в зону СВО автомобиль УАЗ
Жители Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО автомобиль УАЗ, а также продукты питания, вещи и медикаменты, сообщила в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:11
2023-06-19T15:11
2023-06-19T15:11
надежные люди
воронежская область
новоусманский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
общество
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Жители Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО автомобиль УАЗ, а также продукты питания, вещи и медикаменты, сообщила в понедельник райадминистрация в своем телеграм-канале. Как отмечают власти района, это очередной гуманитарный груз от новоусманцев, отправленный в зону проведения специальной военной операции. "На этот раз в воинские подразделения, где выполняют задачи в том числе и наши земляки, передан автомобиль УАЗ, который удалось приобрести с помощью неравнодушных жителей Новоусманского района и представителей коммерческого сообщества", - говорится в сообщении. Также бойцам были переданы продукты питания, необходимые вещи и медикаменты.
https://ria.ru/20230619/gumanitarka-1879130568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, новоусманский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), общество
Надежные люди, Воронежская область, Новоусманский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Общество
Жители Воронежской области передали в зону СВО автомобиль УАЗ
Жители Новоусманского района под Воронежем передали в зону спецоперации автомобиль УАЗ