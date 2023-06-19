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Жители Воронежской области передали в зону СВО автомобиль УАЗ - РИА Новости, 19.06.2023
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15:11 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879171303.html
Жители Воронежской области передали в зону СВО автомобиль УАЗ
Жители Воронежской области передали в зону СВО автомобиль УАЗ - РИА Новости, 19.06.2023
Жители Воронежской области передали в зону СВО автомобиль УАЗ
Жители Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО автомобиль УАЗ, а также продукты питания, вещи и медикаменты, сообщила в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:11
2023-06-19T15:11
надежные люди
воронежская область
новоусманский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
общество
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Жители Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО автомобиль УАЗ, а также продукты питания, вещи и медикаменты, сообщила в понедельник райадминистрация в своем телеграм-канале. Как отмечают власти района, это очередной гуманитарный груз от новоусманцев, отправленный в зону проведения специальной военной операции. "На этот раз в воинские подразделения, где выполняют задачи в том числе и наши земляки, передан автомобиль УАЗ, который удалось приобрести с помощью неравнодушных жителей Новоусманского района и представителей коммерческого сообщества", - говорится в сообщении. Также бойцам были переданы продукты питания, необходимые вещи и медикаменты.
https://ria.ru/20230619/gumanitarka-1879130568.html
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воронежская область
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воронежская область, новоусманский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), общество
Надежные люди, Воронежская область, Новоусманский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Общество
Жители Воронежской области передали в зону СВО автомобиль УАЗ

Жители Новоусманского района под Воронежем передали в зону спецоперации автомобиль УАЗ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа
Пулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Жители Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО автомобиль УАЗ, а также продукты питания, вещи и медикаменты, сообщила в понедельник райадминистрация в своем телеграм-канале.
Как отмечают власти района, это очередной гуманитарный груз от новоусманцев, отправленный в зону проведения специальной военной операции.
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"На этот раз в воинские подразделения, где выполняют задачи в том числе и наши земляки, передан автомобиль УАЗ, который удалось приобрести с помощью неравнодушных жителей Новоусманского района и представителей коммерческого сообщества", - говорится в сообщении.
Также бойцам были переданы продукты питания, необходимые вещи и медикаменты.
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Надежные людиВоронежская областьНовоусманский районУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Общество
 
 
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